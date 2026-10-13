Bandiere e striscioni ai balconi della Casa delle Donne tornano in consiglio comunale, ma la risposta di Impellizzeri è chiara

La presenza di bandiere e striscioni alle finestre della Casa delle Donne di Ravenna torna al centro del Consiglio comunale. A sollevare nuovamente la questione è sempre Renato Esposito, consigliere di Fratelli d’Italia, che ha chiesto la rimozione delle esposizioni a suo giudizio non conformi alle disposizioni sulle bandiere negli edifici pubblici.

Non è certo la prima volta che Esposito porta il tema in aula. Nel nuovo question time il consigliere è tornato a parlare di «uso improprio di una sede istituzionale», contestando la presenza di bandiere e striscioni, da lui definite “stracci”, accanto al Tricolore e alle altre bandiere istituzionali nell’edificio di via Maggiore, che ospita al secondo piano la Casa delle Donne ed è anche sede di un ufficio del decentramento.

Nel mirino del consigliere, ancora una volta, è stato in particolare lo striscione a sostegno di Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, oltre alla bandiera della pace.

La risposta di Impellizzeri è partita da una precisazione sulla posizione della Prefettura. L’assessora ha ricordato che la posizione espressa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in merito all’esposizione di bandiere e vessilli sugli edifici pubblici era già stata comunicata tempestivamente alla Casa delle Donne. Ha però ribadito che il banner con il nome dell’associazione non deve essere rimosso, perché, come indicato nella nota prefettizia, serve a segnalare la presenza della Casa delle Donne al secondo piano dell’edificio.

L’assessora ha poi contestato il linguaggio utilizzato da Esposito, soffermandosi sulla definizione di «stracci» attribuita agli striscioni. «Sono convinta che il linguaggio sia espressione del pensiero e scegliere determinate parole piuttosto che altre è una scelta consapevole», ha affermato, richiamando l’articolo 21 della Costituzione, che tutela la libertà di manifestazione del pensiero, e l’articolo 11, che sancisce il ripudio della guerra da parte dell’Italia.

Impellizzeri ha difeso il valore della bandiera della pace, collegandolo alla necessità di mantenere viva una cultura di convivenza e rispetto tra i popoli in un contesto internazionale segnato dai conflitti e dalle sofferenze delle popolazioni civili. «Di fronte a questi numeri, la pace diventa necessariamente un tema politico che non può essere considerato né divisivo né secondario. È una priorità democratica e sostenerla è un atto di civiltà», ha dichiarato.

Nel suo intervento l’assessora ha risposto anche alle osservazioni di Esposito su Francesca Albanese, precisando che la relatrice speciale delle Nazioni Unite è un’esperta indipendente nominata dal Consiglio per i diritti umani dell’Onu e che le richieste di dimissioni avanzate da un governo, nella fattispecie quello francese, non sono di per sé sufficienti a determinare la cessazione dell’incarico.

In conclusione, Impellizzeri ha difeso il ruolo della Casa delle Donne nella vita cittadina, definendola uno spazio di partecipazione, libertà, confronto e promozione dei diritti, aperto a donne di diverse provenienze e convinzioni. «La sua storia e la sua funzione rappresentano una risorsa per le donne della nostra città e un luogo di crescita per la comunità tutta», ha detto. La posizione dell’amministrazione, ha concluso l’assessora, non cambia: «Non sarà né ora né in futuro messa in discussione la collaborazione con la Casa delle Donne, ovviamente nel rispetto della normativa, come è sempre stato fino ad oggi».

I toni si sono alzati nella replica del consigliere all’assessora, con Esposito che ha “perso le staffe”, alzando la voce e sostenendo che la Casa delle Donne, non sarebbe apartitica perchè, a suo dire, alcune persone se ne sarebbero allontanate in quanto “consapevolmente schierata”. E riguardo a Francesca Albanese ha sostenuto che “è stata censurata dalla Francia e anche dall’Italia, perché questa signora è una faziosa che non può stare nella nostra società”.