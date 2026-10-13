Cervia, fugge dopo un incidente e rifiuta l’alcoltest: denunciato dalla Polizia Locale

Un incidente con danni alle attrezzature esterne di un locale, un automobilista in fuga senza patente e altri quattro veicoli sequestrati perché privi di assicurazione. È il bilancio dei controlli effettuati dalla Polizia Locale di Cervia nell’ultimo fine settimana, con una serie di interventi legati alla sicurezza stradale.

L’episodio più rilevante risale alla serata di venerdì 9 ottobre, quando gli agenti sono intervenuti per un incidente che aveva danneggiato le attrezzature esterne di un esercizio pubblico. Il conducente del veicolo ha tentato di allontanarsi dal luogo del sinistro, ma è stato bloccato dalla pattuglia.

L’uomo si è poi rifiutato di sottoporsi all’alcoltest e, secondo quanto riferito dalla Polizia Locale, ha tenuto un comportamento ostruzionistico durante il controllo. Per questi fatti è stato denunciato all’autorità giudiziaria per rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico e per resistenza a pubblico ufficiale.

Un secondo episodio si è verificato sabato 10 ottobre, durante i normali servizi di pattugliamento. Alla richiesta di fermarsi da parte degli agenti, un automobilista ha tentato di sottrarsi al controllo dandosi alla fuga. Dopo un breve inseguimento, la pattuglia è riuscita a raggiungerlo e a fermarlo. Dalle verifiche è emerso che il conducente era privo di patente di guida e che il veicolo non aveva la copertura assicurativa obbligatoria.

Nel corso degli stessi servizi di controllo, predisposti anche lungo le principali strade cittadine, la Polizia Locale ha inoltre sequestrato altri quattro veicoli risultati privi di assicurazione Rc auto.