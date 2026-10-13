Cervia, grande partecipazione all’Open Day del canile

Conoscere da vicino gli animali ospitati, scoprire il lavoro quotidiano di volontari ed educatori e capire come contribuire alle adozioni. È stato questo lo spirito dell’Open Day del canile comunale “A. Coatti” di Cervia, che domenica scorsa ha richiamato numerosi cittadini nella struttura di via Ghiaine, nella zona delle Terme. La giornata è stata anche l’occasione per presentare il nuovo furgone destinato al trasporto degli animali, acquistato grazie a una campagna di solidarietà che ha permesso di raccogliere 21.500 euro.

Il canile, che da alcuni anni ospita anche gatti, è gestito dall’associazione Arca 2005 Odv, impegnata nella cura degli animali e nella promozione delle adozioni. Durante l’Open Day i visitatori hanno potuto vedere gli spazi del canile e del gattile, conoscere le condizioni in cui vivono gli ospiti e osservare da vicino le attività svolte quotidianamente da volontari e operatori.

Particolarmente seguita è stata la dimostrazione delle attività educative con i cani, frutto del lavoro degli educatori della struttura. Un’occasione per mostrare come la preparazione e i percorsi personalizzati possano aiutare gli animali nel loro percorso verso una possibile adozione.

All’iniziativa ha partecipato anche il vicesindaco e assessore al Benessere animale, Gianni Grandu, che ha sottolineato il valore del canile per la comunità cervese e ringraziato le rappresentanti di Arca 2005 per l’impegno nella gestione della struttura e del gattile. Grandu ha inoltre richiamato l’importanza del lavoro di sensibilizzazione svolto dall’associazione, che negli anni ha contribuito a far crescere l’interesse dei cittadini verso le adozioni di cani e gatti.

Un nuovo furgone grazie alla solidarietà

Il momento centrale della giornata è stato la presentazione del nuovo mezzo dell’associazione, acquistato grazie alla generosità di cittadini, imprenditori e associazioni che hanno aderito alla raccolta fondi. In poco tempo è stato raggiunto l’obiettivo economico di 21.500 euro, necessario per l’acquisto del veicolo e per il suo allestimento.

Il furgone rappresenta uno strumento importante per le attività quotidiane di Arca 2005: servirà a trasportare cani e gatti nelle cliniche veterinarie per visite, cure e interventi chirurgici, ma anche a intervenire nei casi di abbandono, nelle emergenze sanitarie e nelle altre situazioni che richiedono spostamenti tempestivi e sicuri.

Dalle adozioni ai percorsi per gli animali più fragili

L’attività di Arca 2005 al canile di Cervia prosegue da oltre vent’anni e comprende non soltanto l’accoglienza e la cura degli animali, ma anche iniziative di sensibilizzazione, campagne per le adozioni e interventi sul territorio a tutela del loro benessere.

Nel corso degli anni sono stati recuperati centinaia di cani e gatti, in gran parte già affidati a famiglie di Cervia e del territorio. Per altri animali il percorso verso una nuova casa è ancora in corso.

Un’attenzione particolare è riservata agli ospiti che hanno alle spalle esperienze difficili o presentano fragilità comportamentali. Attraverso percorsi rieducativi mirati, anche cani inizialmente difficili da affidare possono trovare una famiglia adatta. Per quelli che necessitano di un sostegno più lungo è possibile ricorrere anche all’adozione a distanza.

Un ruolo importante nella promozione delle adozioni è svolto anche dalla comunicazione sui social. La pagina Facebook dell’associazione, aggiornata quotidianamente con informazioni sulle attività e presentazioni degli animali ospitati, ha contribuito a raggiungere un pubblico più ampio, coinvolgendo persone non soltanto a Cervia, ma anche in altri Comuni della Romagna.