Conselice: al via le asfaltature in quattro vie fuori città, pronti i progetti per le zone Saracca e campo sportivo

Il Comune di Conselice annuncia che a partire dalla prossima settimana si avvieranno alcuni cantieri relativi alle asfaltature stradali previste dal piano di ripristino delle vie danneggiate dall’alluvione del 2023 curato da Consap. In particolare, i lavori delle prossime settimane interesseranno le vie Dalle Vacche, della Pace, Bartoletti e Padusa, appena fuori dall’abitato cittadino. Durante i cantieri, la viabilità verrà indicata e modificata con apposita segnaletica ma sarà sempre possibile per i residenti accedere alle proprie abitazioni. L’investimento complessivo per i lavori di riasfaltatura ammonta a oltre 1,3 milioni di euro, finanziati dalla Struttura commissariale.

A fine settembre, inoltre, sulla base di una nuova ordinanza della Struttura commissariale il Comune di Conselice ha ottenuto un finanziamento ulteriore di 600mila euro, destinato a interventi di asfaltatura nelle zone Saracca e del campo sportivo, sulla base di progetti già esistenti, che però non avevano risorse sufficienti per venire realizzati completamente. Complessivamente, la zona Saracca beneficerà di interventi per 680mila euro, mentre in quella del campo sportivo sarà interessata da lavori di asfaltatura per 690mila euro. Per questi interventi è stato definito il quadro economico ed è in corso la validazione del progetto esecutivo da parte di Consap, dopo la quale si potrà procedere all’affidamento dei lavori.