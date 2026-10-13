Due coniugi si dedicavano a furti in serie nei negozi: sono stati beccati sul fatto e denunciati a Faenza

Sabato sera, 10 ottobre, i Carabinieri della Stazione di Faenza Borgo Urbecco hanno denunciato due coniugi italiani, un cinquantunenne e una ventinovenne, entrambi disoccupati ed incensurati, per il reato di furto.

L’intervento è avvenuto a seguito di una segnalazione al 112 da parte del direttore del punto vendita di una nota catena di negozi di giocattoli. I militari hanno individuato e bloccato la coppia, trovandola in possesso di un articolo rubato dagli scaffali del negozio.

I successivi accertamenti hanno portato i Carabinieri a perquisire anche il veicolo in uso ai due, nonché il loro domicilio. Così è stata rintracciata merce in precedenza rubata in altri punti vendita della medesima catena commerciale, situati a Faenza e a Forlì, nonché in altri negozi, tutt’ora in corso di individuazione. L’intera refurtiva, per un valore complessivo quantificato in circa 900 euro, è stata sequestrata ed attualmente è custodita dai militari in attesa di essere restituita ai legittimi proprietari.