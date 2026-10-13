Faenza, Don Antonio porta al MIC le storie di “Dopo Tutto”: musica e illustrazioni dal vivo

Una casa piena di oggetti, ricordi che riaffiorano e storie personali che tornano a vivere attraverso la musica e le immagini. È da questa dimensione intima che prende forma “Dopo Tutto”, il disco di Don Antonio, nome d’arte del musicista e produttore Antonio Gramentieri, protagonista domenica 18 ottobre alle 16 al MIC Faenza. Il concerto inaugura la sesta edizione di Soavi Armonie, la rassegna diretta artisticamente da Donato D’Antonio che, da ottobre a dicembre, propone cinque appuntamenti domenicali dedicati alla musica di qualità.

Pubblicato lo scorso luglio per Santeria, “Dopo Tutto” raccoglie dieci brani sospesi tra canzone d’autore italiana e talking blues, nei quali memoria, relazioni e senso di appartenenza si intrecciano con uno sguardo quasi cinematografico. L’appuntamento al MIC non sarà soltanto musicale: accanto alla band salirà sul palco l’illustratore Samuele Canestrari, che ha curato il progetto grafico del disco e accompagnerà l’esibizione con una sessione di disegno dal vivo.

Al centro dell’album c’è una domanda: «quando il nostro vissuto si stacca definitivamente da noi e diventa memoria?». Per cercare una risposta, Gramentieri torna idealmente nella casa in cui è cresciuto fino ai 25 anni. Tra polvere e oggetti dimenticati prende forma una sorta di archeologia privata, in cui ogni scatola aperta restituisce frammenti di vita, legami interrotti, gesti perduti e prospettive che continuano a essere presenti. Il passato non resta fermo, ma si trasforma attraverso il ricordo e il modo in cui viene riletto nel presente.

Musicista e produttore, al quinto disco con il nome di Don Antonio, Gramentieri ha costruito nel tempo un percorso che attraversa folk e blues, mantenendo uno sguardo aperto sulla contemporaneità. Dal 2010 al 2015 è stato attivo con i Sacri Cuori e ha collaborato con artisti italiani come Nada, Vinicio Capossela, Il Pan del Diavolo e Giulio Casale, oltre che con musicisti internazionali come Alejandro Escovedo, Dan Stuart e Hugo Race. È autore anche di colonne sonore per il cinema.

Ad accompagnarlo sul palco saranno Fabio Mazzini alla chitarra, Mao Bocchini alla batteria e Arianna Pasini a basso, chitarra, tastiere e voce.