Faenza, rissa alla stazione degli autobus: denunciato un 17enne
Una rissa segnalata alla Polizia e un giovane che racconta di essere stato colpito con una stampella. È quanto accaduto nella tarda serata di lunedì 12 ottobre alla stazione degli autobus di Faenza, dove l’intervento della volante del Commissariato ha permesso di fermare lo scontro e individuare il presunto responsabile dell’aggressione.
Gli agenti sono arrivati sul posto pochi istanti dopo la segnalazione, riuscendo a disperdere i partecipanti prima che la situazione potesse degenerare ulteriormente. Durante gli accertamenti hanno rintracciato un giovane che ha riferito di essere stato aggredito poco prima e percosso con una stampella da un’altra persona.
Raccolta la descrizione del presunto aggressore, i poliziotti hanno avviato le ricerche nella zona, riuscendo a individuarlo poco dopo. Si tratta di un diciassettenne di nazionalità albanese, denunciato per lesioni aggravate.
L’episodio si inserisce nell’attività di contrasto alla violenza giovanile portata avanti dalla Polizia di Stato sul territorio.