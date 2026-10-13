Faenza, la Libera Università per Adulti inaugura il nuovo anno accademico: 82 corsi in programma

Ottantadue corsi, otto dipartimenti e un’offerta formativa che spazia tra discipline diverse, dalla cultura umanistica alle lingue. La Libera Università per Adulti di Faenza ha inaugurato il suo anno accademico 2026-2027, il 41° dalla fondazione, con una serata dedicata a San Francesco d’Assisi e ospitata nella Pieve del Tho di Brisighella, davanti a oltre 150 persone.

Il programma, intitolato “Tue so’ le laude”, ha richiamato gli 800 anni dalla morte del Santo patrono d’Italia, intrecciando letteratura, storia dell’arte e musica. A guidare il pubblico nell’approfondimento sono stati Alessandro Merci, docente di Letteratura, e Marcella Vitali, docente di Storia dell’Arte. L’ensemble italiano laReverdie ha accompagnato la serata con musiche vocali e strumentali del XIII e XIV secolo.

Ad aprire l’incontro è stata Iside Cimatti, presidente della Libera Università per Adulti, che ha salutato i presenti e introdotto don Marco Ferrini, parroco di San Michele Arcangelo a Brisighella. Il sacerdote ha portato il saluto del vescovo della diocesi di Faenza-Modigliana, monsignor Michele Morandi, impossibilitato a partecipare.

Ottantadue corsi e otto dipartimenti

L’inaugurazione segna l’avvio di un nuovo anno di attività per l’Università per Adulti faentina, che opera anche con sezioni distaccate a Brisighella e Castel Bolognese.

Sono 82 i corsi proposti per il 2026-2027, organizzati negli otto dipartimenti e tenuti da docenti provenienti dal mondo universitario, scolastico e professionale. Nell’offerta trova spazio anche un corso dedicato alla lingua, alla cultura e alla civiltà latina.

Il programma era stato presentato lo scorso 9 settembre, insieme al nuovo sito internet dell’istituzione, in una delle aule abitualmente utilizzate a Faventia Sales.