Scuola, ferie non pagate: la CISL Romagna ottiene oltre 40mila euro per 13 docenti

Oltre 40mila euro riconosciuti a 13 insegnanti per ferie maturate e non godute negli anni precedenti, con periodi di servizio che risalgono anche al 2017. È il risultato che la CISL Scuola Romagna rivendica al termine di un percorso di tutela legale avviato per ottenere il riconoscimento delle somme spettanti ai docenti coinvolti.

A darne notizia è la stessa organizzazione sindacale, che sottolinea come non si tratti di bonus o aumenti di stipendio, ma di importi legati a diritti economici maturati durante il servizio e non riconosciuti al termine del rapporto di lavoro. Una questione che riguarda anche il personale assunto con contratti a tempo determinato, per il quale il riconoscimento delle ferie non godute può diventare oggetto di contenzioso.

«Questo risultato rappresenta una risposta concreta a lavoratrici e lavoratori che per anni hanno prestato servizio nelle nostre scuole senza vedersi riconoscere pienamente quanto spettava loro», dichiara Alessio Gaudioso, segretario generale della CISL Scuola Romagna. «Come organizzazione sindacale siamo quotidianamente impegnati nell’ascolto e nell’assistenza del personale scolastico. Dietro ogni ricorso ci sono persone, anni di lavoro e diritti che meritano di essere riconosciuti. Il nostro compito è accompagnare i lavoratori, individuare le situazioni nelle quali è possibile intervenire e offrire loro strumenti concreti di tutela. Queste pronunce dimostrano quanto sia importante non rinunciare a far valere i propri diritti, anche quando riguardano periodi di servizio lontani nel tempo».

Per la CISL Scuola Romagna, il risultato ha un valore che va oltre la cifra riconosciuta ai 13 docenti e richiama il tema della tutela dei lavoratori della scuola, in particolare di chi ha prestato servizio con contratti precari. L’organizzazione evidenzia come, in questi casi, sia importante poter contare su assistenza e consulenza per verificare le somme eventualmente spettanti e individuare gli strumenti più adeguati per ottenerne il riconoscimento.

Sulla stessa linea Luca Battistelli, segretario generale della CISL Scuola Emilia-Romagna, che richiama il ruolo dell’attività sindacale nella difesa dei diritti del personale scolastico.

«La forza di un sindacato non si misura soltanto dalle parole, dalle dichiarazioni o dalle rivendicazioni, ma soprattutto dalla capacità di trasformare l’impegno quotidiano in risultati concreti per le lavoratrici e i lavoratori», sottolinea Battistelli.

«Fare sindacato significa esserci ogni giorno nelle scuole, ascoltare le persone, rappresentarle, contrattare per migliorare le condizioni di lavoro e intervenire quando i diritti non vengono rispettati. Significa anche, quando necessario, ricorrere agli strumenti della giustizia per ottenere ciò che spetta ai lavoratori. Non per alimentare il contenzioso, ma per ristabilire un diritto. La nostra idea di sindacato è quella di un’organizzazione che non si limita a denunciare i problemi, ma lavora per risolverli, attraverso la contrattazione, il confronto con le istituzioni e, quando serve, la tutela legale».

La CISL Scuola Romagna annuncia che proseguirà l’attività di informazione, consulenza e assistenza legale, anche per consentire ai lavoratori di verificare eventuali situazioni analoghe relative alle ferie maturate e non godute negli anni precedenti.