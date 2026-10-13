Fratelli d’Italia annuncia importanti novità per il ripristino dei ponti ferroviari di Sant’Agata e Boncellino

Alberto Ferrero, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, e Riccardo Vicari, consigliere provinciale meloniano, annunciano importanti novità per il ripristino dei ponti ferroviari di Sant’Agata sul Santerno (linea Lugo-Lavezzola) e di Boncellino sul fiume Lamone (linea Castelbolognese-Ravenna).

“I recenti aggiornamenti evidenziano un passaggio procedurale determinante – dichiarano Ferrero e Vicari -. La progettazione dei nuovi ponti è stata svincolata dalle scadenze rigide e dai target del PNRR con l’Ordinanza 59/2026 e totalmente blindata e finanziata attraverso le risorse speciali commissariali con la recente Ordinanza n. 62 del 9 luglio 2026. Un passaggio che mette al sicuro e dà certezza formale all’iter tecnico gestito da RFI.”

“Ora la partita fondamentale si sposta sulla realizzazione materiale dei cantieri – sottolineano i rappresentanti di FdI -. Per quanto riguarda la copertura finanziaria dell’esecuzione dei lavori, è stata inoltrata la richiesta formale indirizzata alla Regione Emilia-Romagna e al Commissario Straordinario per accedere alla Fase II della programmazione delle risorse residue giacenti sulla contabilità speciale. Si tratta del canale decisivo, destinato al ripristino dei danni con comprovato nesso di causalità con gli eventi alluvionali, che permetterà di finanziare e sbloccare le opere.”