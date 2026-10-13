Gatto dato alle fiamme nel parco di via Volpaccino a Faenza: LNDC presenta denuncia e chiede giustizia
Anche LNDC Animal Protection scende in campo per chiedere giustizia per il gatto trovato con gravi ustioni nel parco di via Volpaccino a Faenza, dopo il presunto episodio di violenza di cui abbiamo già dato notizia il 9 ottobre. L’associazione ha presentato denuncia e chiede che vengano individuati i responsabili, sollecitando verifiche sulle eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.
Il caso riguarda un felino trovato in condizioni disperate e ricoverato in una clinica veterinaria dopo essere stato, secondo la ricostruzione riferita, cosparso di una sostanza alcolica e dato alle fiamme. Sull’accaduto sono in corso accertamenti da parte della Polizia Locale. LNDC Animal Protection annuncia ora un’azione legale per contribuire a chiarire le circostanze dell’episodio e accertare le eventuali responsabilità penali.
«È difficile anche solo immaginare la sofferenza inflitta a questo gatto. Se la ricostruzione sarà confermata, ci troveremmo di fronte a un atto di crudeltà inaudita, compiuto contro un essere indifeso e incapace di sottrarsi alla violenza. Non possiamo accettare che episodi del genere vengano liquidati come bravate o gesti isolati senza conseguenze», dichiara Piera Rosati, presidente di LNDC Animal Protection.
L’associazione chiede che le indagini proseguano con la massima attenzione e che vengano utilizzati tutti gli strumenti disponibili per risalire a chi ha compiuto il gesto. Da qui anche l’appello a eventuali testimoni, affinché forniscano informazioni utili alle autorità.
LNDC Animal Protection seguirà la vicenda nelle sedi opportune, chiedendo che siano accertate le responsabilità e che, qualora le ipotesi di reato trovino conferma, i responsabili rispondano delle proprie azioni. L’associazione invita chiunque sappia qualcosa a farsi avanti, anche in forma anonima, attraverso l’indirizzo email avvocato@lndcanimalprotection.org.