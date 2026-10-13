Gatto dato alle fiamme nel parco di via Volpaccino a Faenza: LNDC presenta denuncia e chiede giustizia

Anche LNDC Animal Protection scende in campo per chiedere giustizia per il gatto trovato con gravi ustioni nel parco di via Volpaccino a Faenza, dopo il presunto episodio di violenza di cui abbiamo già dato notizia il 9 ottobre. L’associazione ha presentato denuncia e chiede che vengano individuati i responsabili, sollecitando verifiche sulle eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

Il caso riguarda un felino trovato in condizioni disperate e ricoverato in una clinica veterinaria dopo essere stato, secondo la ricostruzione riferita, cosparso di una sostanza alcolica e dato alle fiamme. Sull’accaduto sono in corso accertamenti da parte della Polizia Locale. LNDC Animal Protection annuncia ora un’azione legale per contribuire a chiarire le circostanze dell’episodio e accertare le eventuali responsabilità penali.