Il caos sulle prenotazioni per le visite al Vespucci approda in Consiglio Comunale: due question time e la risposta dell’assessore

I disservizi legati alle prenotazioni per salire a bordo dell’Amerigo Vespucci sono arrivati in Consiglio comunale a Ravenna, con due question time presentati da Veronica Verlicchi, capogruppo della lista civica La Pigna, e Gianfranco Spadoni, di Lista per Ravenna. Entrambi hanno chiesto chiarimenti all’amministrazione sulla gestione del sistema: a rispondergli è stato l’assessore Fabio Sbaraglia, che ha sostanzialmente confermato quanto precedentemente dichiarato da Ravenna Incoming.

La vicenda si inserisce nell’attesa per l’arrivo del veliero, approdato oggi nel porto di Ravenna e visitabile a partire da domani. Come già riportato da Ravennanotizie, le prenotazioni online erano state segnate da forti rallentamenti e difficoltà di accesso, tanto da spingere Ravenna Incoming a scusarsi per i disagi. Il problema si è verificato a fronte di una domanda di molto superiore ai posti disponibili.

Uno dei nodi che rimanevano in sospeso era legato alla scelta della piattaforma: perchè quella di Ravenna Incoming e non quella ufficiale della Marina, attraverso cui passano la maggior parte delle prenotazioni per le visite alla nave?

Nella sua risposta, l’assessore Fabio Sbaraglia ha ricordato che la visita dell’Amerigo Vespucci a Ravenna è un appuntamento eccezionale, esterno al tour ufficiale della nave, conclusosi lo scorso fine settimana a Trieste. L’arrivo rappresenta, ha spiegato, un omaggio alla città in quanto Capitale del mare 2026.

“La ragione per la quale non è stato possibile avvalersi della piattaforma ufficiale attraverso la quale di solito è possibile prenotare gli accessi alla nave è proprio legata a questo: fuori dal tour ufficiale non è disponibile la piattaforma della Difesa», ha spiegato Sbaraglia, aggiungendo che il territorio ha dovuto quindi attrezzarsi con un sistema alternativo.

L’assessore ha precisato che i dati definitivi parlano di 200mila tentativi di accesso alle 18, diventati 400mila nel corso del primo quarto d’ora. A fronte di questa domanda, i posti prenotabili erano circa 11mila e sono stati tutti assegnati. Il numero degli accessi consentiti, ha chiarito, dipende dalle indicazioni della Marina Militare, che stabilisce gli orari di apertura e la capienza delle visite, con una disponibilità fino a mille persone all’ora. Sulla base di questi parametri è stato definito il numero complessivo di posti disponibili.

Secondo Sbaraglia, l’alternativa sarebbe stata rinunciare alle prenotazioni e lasciare che le persone si presentassero direttamente sul posto, con il rischio di creare code e problemi di ordine pubblico. Una scelta che, a suo giudizio, avrebbe potuto produrre difficoltà anche maggiori rispetto a quelle causate dal sovraccarico della piattaforma online.

La scelta di una data e di un orario per le visite, ha aggiunto l’assessore, rispondeva anche all’obiettivo di individuare una fascia lontana dagli orari di lavoro, per consentire al maggior numero possibile di persone di salire a bordo. La domanda, tuttavia, si è rivelata «totalmente fuori scala», provocando i problemi di funzionamento del sistema che gli utenti hanno sperimentato.

La spiegazione non ha soddisfatto pienamente Verlicchi, che nella replica ha contestato la mancanza di dettagli tecnici sui 400mila accessi: «Non ha specificato se si sia trattato di utenti unici, sessioni, page view, richieste HTTP. Insomma, dal punto di vista informatico fa differenza».

La consigliera ha inoltre ricordato che anche nelle tappe precedenti della Vespucci si erano verificate difficoltà sulla piattaforma ministeriale, ma che, secondo quanto riferito, erano state risolte nel giro di poche ore. A Ravenna, invece, il sito sarebbe rimasto bloccato molto più a lungo. Verlicchi ha denunciato anche le carenze nell’assistenza agli utenti, che avrebbero incontrato difficoltà nel ricevere risposte alle richieste di aiuto.

Tra le possibili soluzioni tecniche, la capogruppo della Pigna ha indicato l’introduzione di una waiting room virtuale, in grado di regolare gli accessi alla piattaforma in base alla sua capacità, oppure l’apertura delle prenotazioni per fasce orarie e in momenti differenti. «Sicuramente qualcuno sarebbe rimasto fuori perché è inutile, la richiesta è più alta rispetto alla disponibilità. Certo è che una gestione magari meno confusionaria avrebbe dato risultati diversi», ha affermato.