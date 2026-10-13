Il Lions Club Cervia Ad Novas ha festeggiato i suoi 29 anni di impegno e solidarietà

Sabato 10 ottobre il Lions Club Cervia Ad Novas, nella cornice dell’Hotel Gallia di Milano Marittima, ha celebrato l’importante traguardo dei 29 anni di attività, riunendo soci e ospiti in un momento di festa, condivisione e rinnovato impegno al servizio della comunità. Alla serata era presente anche il Governatore Distrettuale Marco Droghini.

La ricorrenza ha offerto anche l’occasione per ripercorrere un anno ricco di iniziative e appuntamenti solidali, attraverso i quali il Club ha confermato la propria vicinanza al territorio e alle persone più fragili. Un percorso costruito grazie alla partecipazione dei soci, alla collaborazione con le realtà locali e al sostegno di quanti hanno condiviso i valori del Lions Club.

Il nuovo anno lionistico sarà guidato dall’avv. Alvaro Marabini, chiamato a raccogliere questa eredità e a dare continuità all’azione del Club, promuovendo nuovi progetti e occasioni di servizio.

Durante i mesi autunnali e invernali il Club proporrà inoltre un calendario di incontri aperti a tutta la cittadinanza, pensati come occasioni di confronto, informazione e partecipazione sui temi di maggiore interesse per la comunità. Gli appuntamenti intendono avvicinare ulteriormente il Lions Club Cervia Ad Novas al territorio, coinvolgendo associazioni, istituzioni ed esperti e favorendo la nascita di nuove collaborazioni e iniziative condivise.