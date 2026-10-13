Intervento Hera sulla rete idrica: sospensione temporanea del servizio in alcuni comuni della Bassa Romagna

Hera informa che giovedì 15 ottobre interverrà dalle 8:00 alle 12:00 a Massa Lombarda in via Felice per riparare la condotta idrica industriale. Tale riparazione comporterà l’interruzione del servizio di acqua industriale per Massa Lombarda, S. Agata sul Santerno, Conselice, Lugo. Inoltre, potranno verificarsi delle interruzioni nell’erogazione dell’acqua potabile nelle località di Conselice e Lavezzola.

Durante e successivamente l’intervento potrebbero verificarsi alcuni cambiamenti nella fornitura dell’acqua (abbassamento della pressione, alterazione del colore), che non ne pregiudicano la potabilità: in caso di alterazione del colore, si consiglia di far scorrere l’acqua per qualche minuto per far tornare la situazione alla normalità.

Hera ricorda che in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il proprio numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.