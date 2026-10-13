Intesa Sanpaolo sostiene il progetto “Casa AIL Ravenna”. L’obiettivo è raccogliere 100mila euro su For Funding

Il gruppo bancario Intesa Sanpaolo sostiene il progetto “Casa AIL Ravenna: energia e calore per l’accoglienza” di AIL Ravenna OdV attraverso il Programma Formula, dedicato a sostenibilità ambientale, inclusività e accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà. L’iniziativa, selezionata nell’ambito della Divisione Banca dei Territori guidata da Stefano Barrese, in collaborazione con CESVI, permetterà di rafforzare l’accesso e la continuità delle cure, sostenendo una Casa dove pazienti e caregiver possano trovare orientamento, ascolto e supporto.

La raccolta fondi sarà attiva fino al 31 dicembre su For Funding, la piattaforma di crowdfunding di Intesa Sanpaolo, dove tutti possono fare una donazione e visualizzare l’aggiornamento in tempo reale delle somme raccolte: https://www.forfunding.intesasanpaolo.com/DonationPlatform-ISP/nav/progetto/casa-ail-ravenna

Anche la Banca parteciperà attivamente al traguardo dei 100mila euro con un proprio contributo a sostegno del raggiungimento dell’obiettivo di raccolta fondi.

Per molti pazienti, una diagnosi oncoematologica significa affrontare cure lunghe e complesse, spesso lontano da casa, dagli affetti e dai propri punti di riferimento. In questi percorsi la permanenza vicino all’ospedale non è solo una necessità logistica. Dopo il ricovero, durante le terapie e i frequenti controlli, servono ambienti sicuri, salubri e adatti a persone fragili, dove poter vivere il tempo della cura con maggiore protezione e serenità.

A Ravenna sta nascendo il Centro Trapianto Allogenico di Midollo Osseo della Romagna, che potrà prendere in carico circa 35-40 trapianti all’anno. Spesso, segue un periodo delicato in cui i pazienti devono restare vicino all’ospedale anche per 100 giorni dopo l’intervento. Poter contare su un alloggio adeguato può fare la differenza per loro e per chi li accompagna.

Casa AIL Ravenna nasce per offrire a pazienti oncoematologici e caregiver un luogo sicuro, dignitoso e vicino all’ospedale, dove affrontare con maggiore serenità il periodo delle cure. Il progetto prevede la riqualificazione di alcuni spazi dell’Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna, in particolare le ex sale operatorie di oculistica oggi in disuso, concesse in comodato d’uso gratuito ad AIL Ravenna OdV da AUSL Romagna. Questi ambienti saranno trasformati in una struttura di accoglienza con 6 monolocali indipendenti, un’area comune e spazi dedicati a servizi di supporto psicologico, fisioterapico, nutrizionale e consulenziale.

Nel dettaglio, i fondi raccolti contribuiranno al rifacimento degli impianti di riscaldamento e climatizzazione di Casa AIL Ravenna. L’intervento riguarderà gli ambienti funzionali della struttura, ovvero monolocali, lavanderia, soggiorno comune, ambulatori, palestra, sala riunioni e segreteria. Si tratta di un adeguamento essenziale per garantire ambienti sicuri, salubri e adeguati a pazienti fragili e immunodepressi.

Nei primi 6 mesi, Casa AIL Ravenna potrà accogliere circa 35 pazienti oncoematologici e 35 caregiver ospitati nella struttura. Altri 30 pazienti ematologici seguiti a Ravenna potranno inoltre accedere ai servizi multidisciplinari, pur senza essere ospitati nella struttura. Il progetto avrà un impatto anche su chi ogni giorno accompagna il percorso di cura: familiari, personale AIL, équipe multidisciplinare, Ospedale Santa Maria delle Croci e Sistema sanitario territoriale.«La cura non si ferma sulla porta dell’ospedale. Per un paziente oncoematologico, soprattutto dopo un trapianto, poter contare su un luogo sicuro, vicino all’ospedale e capace di accogliere anche chi gli sta accanto significa affrontare con maggiore serenità una fase particolarmente delicata della propria vita.

«Ringraziamo Intesa Sanpaolo e CESVI per aver creduto in questo progetto e tutti coloro che, attraverso la raccolta fondi, sceglieranno di contribuire a costruire una Casa che sarà patrimonio dell’intera comunità», dichiara Alfonso Zaccaria, Presidente di AIL Ravenna OdV.