Mozione di Ancisi in Consiglio comunale sul traffico a Porto Corsini e sulla chiusura di via Baiona

Oggi, martedì 13 ottobre, il Consiglio comunale di Ravenna discuterà e porrà in votazione la mozione, presentata il 16 gennaio scorso dal capogruppo di Lista per Ravenna Alvaro Ancisi, sui problemi di Porto Corsini derivanti dal traffico crociere meritevoli di benefici compensativi. La mozione è stata rielaborata da Ancisi tenendo conto anche degli eventi nel frattempo intervenuti, tra cui la prossima chiusura del transito sulla via Baiona.

Il nuovo testo ha quindi assunto questo oggetto: “Porto Corsini penalizzata dal traffico crociere e dalla chiusura del passaggio su via Baiona. I cittadini chiedono sollievo e compensazioni”. Dopo avere esposto dettagliatamente le “sofferenze” provocate a Porto Corsini dal terminal crociere, di fronte a cui la normativa prevede misure compensative per la comunità locale alla pari di quanto la SNAM riconosce a Punta Marina per il rigassificatore, la mozione Ancisi propone alcune “soluzioni”.

Secondo Ancisi “per risolvere i problemi strutturali, ormai cronici, della località, occorre innanzitutto mettere in sicurezza l’attuale rete viaria, con le sue intersezioni, nonché investire sul trasporto elettrico delle merci e delle persone, e comunque stabilire forme di mobilità sostenibile compatibili con l’ambiente. Si aggiunge il risanamento delle situazioni di pericolo e di degrado causate dalle disattenzioni, incurie, inadempienze e trasgressioni, di cui la località soffre da lungo tempo ad opera dell’Amministrazione comunale e delle sue articolazioni gestionali.”

Sulla chiusura dei ponti sulla via Baiona dal prossimo 3 novembre, Ancisi afferma che “al riguardo, il presidente dell’Autorità portuale ha confermato, questo 7 ottobre, alla Pro Loco, da cui aveva ricevuto richiesta di chiarimenti, “che i lavori di realizzazione dell’impianto di Cold Ironing (cioè l’elettrificazione delle banchine), appaltati dall’Autorità stessa, non comporteranno in alcun modo la chiusura dei ponti che insistono sulla via Baiona. Tali lavori potranno, al massimo, determinare l’istituzione – per un periodo limitato – di un senso unico alternato, regolato da apposito impianto semaforico, nella porzione della via Baiona tra la rotonda degli Ormeggiatori e la zona frontestante la via Trattaroli”. Si giustifica quindi l’istanza della Pro Loco: “Trovare una soluzione che non isoli il paese, permettendo una transitabilità, anche se ridotta, della via Baiona”.