Professionisti a confronto su ipovisione, autonomia e benessere psicologico: un incontro dell’Unione Ciechi e Ipovedenti di Ravenna

Comprendere cosa accade quando la vista cambia e quali conseguenze una riduzione della capacità visiva può avere sull’autonomia, sulle relazioni e sul benessere psicologico della persona. È questo il tema al centro dell’incontro “Quando la vista cambia: come le disabilità visive influiscono sulla vita quotidiana”, promosso dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Ravenna e in programma giovedì 15 ottobre 2026, alle ore 16.00, presso la Sala Ragazzini, in Largo Firenze a Ravenna, nei pressi della Chiesa di San Francesco.

L’iniziativa, libera e aperta a tutta la cittadinanza, nasce con l’obiettivo di promuovere informazione, prevenzione e una maggiore consapevolezza sui problemi della vista, approfondendo in particolare le conseguenze che una disabilità visiva può determinare nella vita di ogni giorno.

A guidare l’approfondimento saranno due professionisti che affronteranno il tema da prospettive differenti e complementari.

Alle ore 16.00 interverrà il Dott. Francesco D’Amati, Ortottista e Referente Ipovisione dell’U.O. Oculistica dell’Ospedale di Ravenna, che approfondirà gli aspetti legati all’ipovisione e le difficoltà che possono derivare da una riduzione della capacità visiva, con particolare attenzione alle ricadute sulle attività quotidiane e sull’autonomia personale.

Alle ore 17.00 sarà la volta della Dott.ssa Alessandra Graziani, Psicologa, che si concentrerà sugli aspetti psicologici e relazionali connessi al cambiamento della propria condizione visiva e sul percorso di adattamento che la persona può trovarsi ad affrontare.

Al termine di ciascun intervento sarà lasciato spazio alle domande del pubblico, con l’obiettivo di favorire un confronto diretto e offrire un momento di ascolto, condivisione e approfondimento.

Parlare di disabilità visiva significa infatti non soltanto conoscere meglio una condizione che interessa direttamente molte persone, ma anche contribuire alla costruzione di una comunità più informata, attenta e consapevole. Conoscere le conseguenze della perdita o della riduzione della vista permette di riconoscere meglio i bisogni, individuare strategie adeguate e sostenere le persone nel mantenimento della propria autonomia, delle relazioni sociali e della qualità della vita.