Ravegnana, l’ammodernamento ancora in attesa di fondi. Valbonesi (Pd): «Tempi certi per l’opera»

La Ravegnana è una delle infrastrutture più attese da chi ogni giorno si sposta tra Ravenna e Forlì. La necessità di ammodernare la strada statale 67 Tosco-Romagnola, migliorandone la sicurezza e la fluidità del traffico, è un tema che interessa da vicino entrambe le città e i territori attraversati. Eppure, per un intervento da circa 330 milioni di euro su un tratto di 20 chilometri, il nodo delle risorse resta ancora da sciogliere.

A riportare l’attenzione sul progetto è Daniele Valbonesi, consigliere regionale del Partito Democratico, che ha presentato un’interpellanza alla giunta per conoscere gli sviluppi successivi alle ultime informazioni fornite da ANAS nel giugno 2025.

A distanza di oltre un anno, Valbonesi chiede di sapere se il progetto abbia compiuto passi avanti, a quale livello di progettazione si trovi oggi e se siano stati individuati i finanziamenti necessari per passare alla realizzazione.

La Ravegnana presenta problemi legati alla sicurezza e alla scorrevolezza della circolazione, anche per la presenza di numerosi accessi laterali e per l’attraversamento di centri abitati.

Nella precedente risposta ad un’interrogazione del consigliere, nel giugno 2025, ANAS aveva confermato che l’intervento era stato inserito nel Contratto di programma MIT-ANAS 2021-2025, nella sezione “Inseribilità”. Una collocazione che, tuttavia, non corrispondeva a un finanziamento già disponibile: l’opera risultava ancora priva delle risorse necessarie.

“Dalla risposta fornita è trascorso oltre un anno e risulta pertanto necessario verificare quale sia stato l’effettivo avanzamento dell’intervento rispetto alla situazione allora rappresentata”, rileva Valbonesi. “Risulta necessario verificare se l’aggiornamento annunciato da ANAS nel giugno 2025 sia stato completato e quale sia l’attuale livello progettuale dell’opera e se siano state nel frattempo individuate risorse per la sua realizzazione”.

Per il consigliere, la portata dell’intervento va oltre il miglioramento della strada esistente. L’ammodernamento della Ravegnana è infatti legato anche alla capacità di rendere più accessibili e integrati i sistemi territoriali, aeroportuali, portuali, turistici e logistici della Romagna.

In questo quadro si inseriscono anche la legge regionale 20 aprile 2026, n. 1, e la collaborazione istituzionale per la promozione dello scalo forlivese attraverso la denominazione “Aeroporto Forlì-Ravenna”.