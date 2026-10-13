Ravenna, si schianta con lo scooter: nel vano portaoggetti 200 grammi di hashish

Sembrava un normale intervento per il rilievo di un incidente stradale, ma è sconfinato in un procedimento per droga. Lo scorso giovedì 8 ottobre attorno alle 11 della mattina, la Polizia Locale di Ravenna è intervenuta in viale Randi, all’incrocio con via Cassino, per lo scontro tra un’auto e uno scooter, con due feriti. Uno di questi era il conducente dello scooter, un 46enne residente in città, poi trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale di Cesena, piantonato però dalla Polizia Giudiziaria, perchè sotto la sella del suo mezzo sono stati rinvenuti 2 panetti di hashish per un peso complessivo di 200 grammi, custoditi insieme agli effetti personali e ai documenti del conducente.

L’area e il veicolo sono stati immediatamente messi in sicurezza per preservare lo stato dei luoghi mentre un secondo equipaggio della Polizia Locale è giunto sul posto per prendere in consegna la droga e avviare gli adempimenti di polizia giudiziaria. La successiva perquisizione domiciliare nell’abitazione dell’uomo, svolta assieme a Guardia di Finanza con unità cinofila al seguito, ha permesso di rintracciare un’ulteriore, modica quantità, di hashish, ulteriormente confiscata.