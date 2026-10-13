Sciopero dei treni il 14 ottobre: possibili disagi anche sulla Faentina

Mercoledì 14 ottobre possibili ritardi e variazioni per chi viaggia in treno anche sulle linee Faentina e Pontremolese. È stato proclamato uno sciopero regionale del personale del Gruppo FS Italiane in Toscana, che si svolgerà dalle 9 alle 17.

La mobilitazione è stata indetta dalla segreteria regionale toscana della Filt-Cgil, in adesione a uno sciopero generale regionale, e potrebbe avere ripercussioni sulla circolazione ferroviaria anche al di fuori della fascia oraria interessata.

Trenitalia avverte infatti che i treni potranno subire ritardi o variazioni sia prima delle 9 sia dopo le 17.

Ai passeggeri Fs consiglia di verificare la situazione dei collegamenti prima di recarsi in stazione. Le informazioni sui servizi attivi sono disponibili sull’app di Trenitalia, nella sezione Infomobilità del sito trenitalia.com, sui canali social e web del Gruppo FS e al numero verde gratuito 800 892021. È possibile informarsi anche nelle biglietterie, negli uffici assistenza delle stazioni, alle self-service e nelle agenzie di viaggio.