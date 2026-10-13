Scuola e Benessere: al via il nuovo “Progetto Curvatura Sportiva” della Scuola “Enrico Mattei” – I.C. del Mare

È partito ufficialmente ieri il “Progetto Curvatura Sportiva”, una nuova iniziativa formativa dedicata agli alunni delle classi prime della Scuola Secondaria di primo grado “E. Mattei”, dell’I.C. del Mare. Il percorso, attivo su base volontaria, introduce due ore aggiuntive settimanali in fascia pomeridiana per potenziare l’offerta tradizionale di Scienze Motorie e Sportive, in perfetta continuità con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) dell’Istituto.

Il progetto nasce per rispondere a un’esigenza fondamentale: offrire ai ragazzi, in un’età delicata per la crescita fisica, emotiva e relazionale, un’opportunità concreta che metta al centro il movimento, lo sport e il benessere psicofisico. In linea con i principi della Rete delle Scuole che promuovono salute, di cui l’I.C. del Mare fa parte, l’obiettivo principale è contrastare la sedentarietà e promuovere corretti stili di vita, trasformando la pratica sportiva in uno strumento di inclusione, socializzazione e contrasto alla dispersione scolastica.

Il percorso si sviluppa lungo l’intero anno scolastico con una programmazione modulare e trasversale, strutturata in blocchi trimestrali per offrire un’esperienza motoria completa: atletica leggera e giochi propedeutici; pallamano e badminton; pallacanestro; tennis e padel; vela e arrampicata. Il progetto delinea un modello di scuola aperta al territorio, sostenuto in modo sinergico attraverso diverse fonti finanziarie e organizzative che includono le ore di potenziamento dell’Ufficio di Ambito Territoriale.

I progressi dei ragazzi saranno seguiti costantemente tramite griglie di osservazione sistematica e il percorso si concluderà con un torneo e una manifestazione sportiva finale, pensata come momento di festa e di verifica delle competenze acquisite. Tra i risultati attesi figurano non solo il miglioramento delle abilità motorie e un aumento dell’attività fisica settimanale, ma anche una maggiore consapevolezza verso uno stile di vita sano e l’emersione di talenti da indirizzare verso i percorsi agonistici del territorio.