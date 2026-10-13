Traversara, la CNA della Bassa Romagna dona 520 euro alla Pro Loco per sostenere la comunità dopo l’alluvione

Un aiuto concreto per sostenere le iniziative della comunità e ricostruire occasioni di incontro dopo l’alluvione del settembre 2024. La CNA della Bassa Romagna ha donato 520 euro alla Pro Loco di Traversara, destinati a progetti a favore della popolazione e delle attività locali, con un’attenzione particolare agli anziani.

La consegna è avvenuta nella mattinata di martedì 13 ottobre, quando la presidente della CNA della Bassa Romagna, Francesca Coatti, e il responsabile dell’associazione, Nicola Iseppi, hanno raggiunto Traversara. Accompagnati dai rappresentanti della Pro Loco, hanno visitato le zone colpite dall’alluvione per osservare la situazione a due anni dal disastro.

La somma, frutto di un’iniziativa organizzata dalla CNA, servirà a finanziare attività pensate per favorire la socialità e sostenere il tessuto locale. Come spiegano Coatti e Iseppi, dopo l’alluvione gli anziani hanno in particolare bisogno di ritrovare occasioni di incontro e condivisione.

A ricevere la donazione erano presenti la presidente della Pro Loco, Noris Marchetti, insieme a Luisa Babini, Sandra Guidi, Elio Alboni e Roberto Zattini.

La prima iniziativa resa possibile dal contributo è già in programma: domenica 18 ottobre la Pro Loco organizzerà un pranzo dedicato a tutti gli ultra novantenni di Traversara. Un’occasione per ritrovarsi attorno a un tavolo e trascorrere una giornata insieme, aperta anche a tanti altri residenti che desiderano condividere un momento di serenità.