Turismo, la Regione Emilia-Romagna porta a 27 milioni i fondi per riqualificare alberghi e strutture ricettive

Alberghi da rinnovare, servizi da migliorare e strutture da adeguare a un mercato turistico in continua evoluzione. La Regione Emilia-Romagna aumenta le risorse a disposizione delle imprese ricettive e porta da 20 a 27 milioni di euro la dotazione del prossimo bando dedicato alla riqualificazione. Un incremento di 7 milioni che si accompagna a un piano d’azione più ampio, pensato per sgostenere gli investimenti e intervenire anche sulle reole che disciplinano il settore.

Il tema riguarda da vicino tutta la regione, dalla Riviera romagnola alle città d’arte, dalle località termali all’Appennino. La qualità delle strutture ricettive è infatti una componente importante dell’offerta turistica, in un contesto nel quale le imprese sono chiamate a rinnovare spazi e servizi, rispondere alle nuove esigenze dei visitatori e mantenere la propria competitività.

Il piano d’azione è stato presentato a Bologna dal presidente della Regione, Michele de Pascale, e dall’assessora regionale al Turismo e Commercio, Roberta Frisoni. Accanto al potenziamento delle risorse economiche, la Regione intende avviare un percorso di aggiornamento del quadro normativo, con particolare attenzione alla classificazione delle strutture ricettive e agli aspetti urbanistici che possono incidere sulla possibilità di realizzare interventi di ammodernamento.

«Il turismo è una componente fondamentale dell’economia dell’Emilia-Romagna, che crea lavoro e opportunità in tutti i territori, dalla Riviera alle città d’arte, dall’Appennino alle località termali- afferma il presidente de Pascale-. Per continuare a crescere e affrontare le sfide dei prossimi anni dobbiamo investire sulla qualità dell’accoglienza e mettere le imprese nelle condizioni di progettare il proprio futuro. Abbiamo scelto di aumentare da 20 a 27 milioni di euro le risorse del prossimo bando perché vogliamo dare un sostegno concreto a chi investe per rinnovare le strutture e migliorare i servizi. Ma la nostra ambizione va oltre il singolo finanziamento: vogliamo costruire le condizioni per una riqualificazione complessiva del patrimonio ricettivo regionale, affiancando agli investimenti un percorso di aggiornamento delle regole, a partire da quelle della classificazione delle strutture ricettive e quelle urbanistiche, leggendo anche le specificità dei territori, per rendere più semplice e sostenibile l’ammodernamento delle strutture. È una scelta che guarda al futuro del turismo dell’Emilia-Romagna, alla capacità delle nostre imprese di competere sui mercati e alla qualità dell’offerta che vogliamo garantire a chi sceglie di visitare il nostro territorio».

Nuovi fondi e revisione delle regole

Il rafforzamento del bando è uno dei tasselli del programma regionale. Ai 20 milioni di euro già annunciati con l’assestamento di bilancio si aggiungono altri 7 milioni, portando la dotazione complessiva a 27 milioni. L’obiettivo è sostenere le imprese che intendono investire nel rinnovamento delle proprie strutture, mentre il lavoro sul quadro normativo punta a individuare soluzioni che rendano più agevoli gli interventi.

«La riqualificazione delle strutture ricettive è una priorità su cui stiamo lavorando dall’inizio della legislatura, attraverso un confronto costante con le imprese, le associazioni di categoria e i Comuni- sottolinea l’assessora Frisoni-. Vogliamo accompagnare un settore che ha bisogno di investire, innovare e adeguarsi alle nuove esigenze del mercato, intervenendo anche sulle condizioni che oggi possono rendere più complessi gli interventi di ammodernamento. Mettiamo a disposizione del settore una pluralità di opportunità a cui gli operatori possono accedere: dal nuovo bando con contributi a fondo perduto, all’Eureka ancora operativo anche per il turismo, agli strumenti finanziari presentati la settimana scorsa dal Vicepresidente Colla di cui in passato hanno beneficiato anche molti operatori del turismo e del commercio. Abbiamo poi scelto di affiancare alle risorse economiche un percorso di approfondimento e aggiornamento delle regole, per individuare insieme agli enti locali e agli operatori soluzioni concrete che favoriscano la riqualificazione del settore ricettivo. Il tutto in una strategia che vede investimenti importanti da parte della Regione anche per migliorare la qualità complessiva delle nostre destinazioni: dai 10 milioni sul waterfront per i comuni costieri, ai 21 milioni di euro per gli hub urbani e di prossimità, ai 10 milioni stanziati per le imprese del commercio e pubblici esercizi».

Il percorso di revisione normativa è già oggetto di studi e approfondimenti. Entro la fine dell’anno è previsto un primo incontro pubblico, che servirà ad aprire il confronto sulle possibili innovazioni con gli enti locali e gli operatori del settore.

Gli altri investimenti per le destinazioni turistiche

Il sostegno alle strutture ricettive si inserisce in una strategia che comprende anche interventi per migliorare l’attrattività complessiva dei territori. La Regione indica tre ulteriori linee di finanziamento: 10 milioni di euro per la riqualificazione dei waterfront dei Comuni costieri, 21 milioni per gli hub urbani e di prossimità e altri 10 milioni destinati alle imprese del commercio.