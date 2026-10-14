Alfonsine, arrestato dopo aver minacciato i presenti con un coltello in un supermercato

Momenti di tensione in un supermercato di Alfonsine, dove un giovane è stato arrestato dai Carabinieri con l’ipotesi di reato di rapina impropria. Secondo quanto ricostruito, il ragazzo sarebbe stato sorpreso da una cassiera mentre tentava di rubare una bottiglia di superalcolico.

Per guadagnarsi la fuga avrebbe quindi estratto un coltello, minacciando la dipendente, l’addetto alla vigilanza e le altre persone presenti.

Il personale di sicurezza ha bloccato le uscite del supermercato in attesa dell’arrivo dei militari che sono riusciti a disarmare e immobilizzare il giovane. Il coltello, lungo 24 centimetri, è stato sequestrato. Dopo la convalida dell’arresto, il giudice del Tribunale di Ravenna ha disposto nei confronti del ragazzo la custodia cautelare in carcere.