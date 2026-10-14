Assapora la Romagna si rinnova: online il portale che mette in rete botteghe, sapori e itinerari

Un portale per mettere in contatto visitatori e turisti con le imprese artigiane, le produzioni enogastronomiche e i luoghi da scoprire in Romagna. È la proposta di AssaporaLaRomagna.it, il progetto promosso da Confartigianato Imprese Ravenna insieme alle associazioni provinciali di Cesena, Forlì e Rimini, che dopo otto anni si presenta con una piattaforma rinnovata, realizzata dalla società cesenate Mediatip.

L’obiettivo delle quattro associazioni è dare maggiore visibilità alle attività del territorio attraverso un’unica vetrina digitale, capace di riunire imprese, luoghi d’interesse e proposte turistiche. Il portale propone itinerari tematici percorribili a piedi o in automobile, che accompagnano gli utenti alla scoperta di musei, monumenti, botteghe artigiane, ristoranti e strutture ricettive.

Accanto ai percorsi, spazio alle esperienze legate alle tradizioni locali. Le imprese aderenti possono presentare attività come laboratori per la preparazione della pasta fresca e della piadina, degustazioni e altre iniziative che permettono ai visitatori di conoscere da vicino le produzioni e i saperi della Romagna.

La piattaforma è inoltre integrata con “Percorsi Accoglienti”, il progetto nazionale promosso da ANCoS aps in collaborazione con Confartigianato Imprese, che punta a valorizzare un turismo sostenibile, artigianale ed enogastronomico attraverso una rete di artigiani, produttori e realtà locali.

Nel presentare il portale, le quattro associazioni provinciali sottolineano il valore del legame tra attività economiche e identità del territorio:

“Assapora la Romagna nasce dalla volontà di mettere in rete imprese, competenze ed esperienze che raccontano il territorio nella sua autenticità. Le attività artigiane e imprenditoriali sono parte integrante del patrimonio della Romagna: sono luoghi in cui si produce, si lavora, si conserva e si rinnova un sapere, ma anche spazi in cui il visitatore può entrare in contatto diretto con le persone e con il territorio. Con questo progetto abbiamo voluto trasformare questa ricchezza diffusa in nuove opportunità di conoscenza e di esperienza, contribuendo a rafforzare l’attrattività della Romagna e la visibilità delle sue imprese”.

Il lancio ufficiale della nuova piattaforma è in programma oggi, 14 ottobre, al TTG Travel Experience, alla Fiera di Rimini, con la partecipazione dei rappresentanti delle istituzioni, delle aziende aderenti e degli operatori del settore turistico.