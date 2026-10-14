Cervia, Lucia Portolani festeggia 100 anni: gli auguri del vicesindaco Grandu
14 ottobre 2026 | 11:32
Cento anni festeggiati insieme a familiari, parenti e amici, con un saluto speciale da parte della città. Lucia Portolani, che vive a Savio di Cervia, ha compiuto 100 anni il 13 ottobre e per l’occasione ha ricevuto la visita del vicesindaco Gianni Grandu, che le ha portato gli auguri dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità cervese.
Nata a Civitella di Romagna il 13 ottobre 1926, Lucia ha celebrato questo importante traguardo circondata dall’affetto dei suoi cari. Alla festa era presente anche il figlio Gilberto Ghini, presidente del Consiglio di Zona 3 di Savio.
Una giornata speciale per Lucia e per tutti coloro che hanno voluto condividere con lei questo significativo compleanno.