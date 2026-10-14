Cervia, Lucia Portolani festeggia 100 anni: gli auguri del vicesindaco Grandu

Cento anni festeggiati insieme a familiari, parenti e amici, con un saluto speciale da parte della città. Lucia Portolani, che vive a Savio di Cervia, ha compiuto 100 anni il 13 ottobre e per l’occasione ha ricevuto la visita del vicesindaco Gianni Grandu, che le ha portato gli auguri dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità cervese.