Dalle alluvioni del 2023 e 2024 una lezione per le emergenze future: in Emilia-Romagna il modello della collaborazione tra soccorritori

Nel maggio 2023 furono mobilitati oltre 14.300 volontari e più di 10mila operatori al giorno.

Nelle grandi emergenze, la capacità di salvare vite e assistere le comunità dipende anche dalla rapidità con cui istituzioni e strutture operative riescono a lavorare insieme. Le alluvioni che hanno colpito l’Emilia-Romagna nel 2023 e nel 2024 hanno mostrato quanto sia determinante il coordinamento tra amministrazioni, Protezione civile, Forze armate, Vigili del fuoco e volontariato, chiamati a intervenire contemporaneamente per soccorrere le persone, mettere in sicurezza le aree colpite e ripristinare servizi essenziali.

Da questa esperienza prende le mosse il confronto sul sistema di gestione delle emergenze promosso a Bologna dalla Regione Emilia-Romagna e dall’Esercito italiano. L’obiettivo è fare tesoro di quanto accaduto durante le alluvioni, approfondire le procedure di intervento e consolidare un modello di collaborazione capace di affrontare le calamità future, dalla prima risposta ai soccorsi fino alla ricostruzione.

All’incontro hanno partecipato il presidente della Regione, Michele de Pascale, il comandante militare Esercito “Emilia-Romagna”, colonnello Nicola Perrone, il commissario straordinario alla ricostruzione Fabrizio Curcio e il direttore dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile, Massimo Camprini, che ha curato l’approfondimento tecnico sulle attività di Protezione civile.

Al centro dei lavori, le modalità di attivazione delle Forze armate a supporto delle autorità civili, il coordinamento delle strutture operative, i sistemi di allertamento e il contributo dei Vigili del fuoco e del volontariato. Un confronto che ha riguardato anche la prevenzione e il passaggio dalla gestione dell’emergenza alla ricostruzione, due fasi che richiedono una pianificazione condivisa e una chiara ripartizione delle responsabilità.

«Le alluvioni che hanno colpito l’Emilia-Romagna hanno segnato profondamente le nostre comunità e ci hanno messo di fronte a emergenze di una complessità straordinaria», ha affermato il presidente della Regione, Michele de Pascale, ricordando il lavoro svolto da militari, Vigili del fuoco, Protezione civile, volontari e amministrazioni locali. «In quei giorni abbiamo visto quanto possa fare la differenza un sistema di soccorso capace di mettere in campo competenze, mezzi e capacità operative differenti, garantendo una risposta coordinata anche nelle situazioni più difficili», ha aggiunto, sottolineando il ruolo della conoscenza del territorio, della condivisione delle informazioni e della rapidità delle decisioni.

Per de Pascale, la sfida adesso è trasformare le esperienze maturate sul campo in una strategia di lungo periodo. «La sicurezza dei territori richiede una visione nella quale la prevenzione, la gestione delle emergenze e la ricostruzione siano affrontate come parti di una stessa strategia», ha spiegato, richiamando la necessità di programmazione pluriennale, risorse adeguate e strumenti che permettano di intervenire tempestivamente.

Il presidente ha inoltre ricordato l’importanza di rafforzare l’organizzazione regionale, integrando maggiormente le attività di prevenzione, gestione delle emergenze e ricostruzione. «La capacità di proteggere le nostre comunità dalle criticità future dipenderà dalle scelte e dalle responsabilità che sapremo assumere oggi», ha concluso.

Esercito e strutture civili: «La chiave è fare squadra»

Il coordinamento tra componenti diverse è stato al centro anche dell’intervento del colonnello Nicola Perrone. «Di fronte a eventi così eccezionali, nessuna struttura avrebbe potuto fare tutto da sola: la chiave è stata “fare squadra”», ha sottolineato.

Il contributo dell’Esercito alle pubbliche calamità si inserisce nella missione delle Forze armate di concorrere alla salvaguardia delle istituzioni e intervenire a sostegno della popolazione nelle situazioni di straordinaria necessità e urgenza, in coordinamento con le autorità civili.

In Emilia-Romagna, ha ricordato Perrone, l’Esercito può contare su una presenza distribuita da Piacenza a Rimini, con personale, mezzi e capacità specialistiche attivabili in base alle necessità. Una rete che permette di affiancare le strutture ordinarie quando la portata dell’emergenza richiede risorse aggiuntive.

«Il modello Emilia-Romagna dimostra che la cooperazione immediata tra militari, Protezione civile, Vigili del fuoco e volontari crea una risposta forte e coordinata al servizio della collettività», ha affermato il comandante.

La ricostruzione dopo le alluvioni: 64 ordinanze

Il passaggio dai soccorsi alla ricostruzione è stato affrontato dal commissario straordinario Fabrizio Curcio, che ha illustrato il lavoro di aggiornamento delle procedure e degli strumenti normativi per rispondere alle esigenze emerse nei territori colpiti.

«Quando siamo subentrati, il nostro compito è stato aggiornare il percorso impostato dalla struttura precedente, adeguandolo a un quadro in evoluzione», ha spiegato Curcio. Il lavoro ha seguito una sequenza che ha previsto la valutazione delle condizioni sul territorio, le modifiche normative e la loro attuazione.

Secondo quanto riferito dal commissario, le ordinanze sono passate dalle 39 emanate in precedenza alle 64 attuali, consentendo di aggiornare il quadro degli interventi e avviare percorsi di semplificazione per la ricostruzione pubblica e privata.

Per Curcio, la ricostruzione non può essere considerata una fase separata dalla gestione dell’emergenza e dalla prevenzione: l’efficacia degli interventi dipende dalla capacità dei diversi livelli istituzionali di operare all’interno di un quadro condiviso.

Alluvione del maggio 2023: oltre 14.300 volontari e più di 10mila operatori al giorno

I numeri della mobilitazione durante l’alluvione del maggio 2023 restituiscono la dimensione dello sforzo compiuto per assistere la popolazione e affrontare le conseguenze dell’emergenza.

Nei territori alluvionati furono impegnate quotidianamente oltre 10mila persone tra operatori delle diverse strutture, personale tecnico e volontari. Complessivamente, nel corso dell’emergenza, furono mobilitati più di 14.300 volontari di Protezione civile, con il supporto di 13 colonne mobili provenienti da altre regioni e l’attivazione del Meccanismo europeo di Protezione civile.

Tra gli operatori impegnati figuravano 1.141 Vigili del fuoco, 455 militari dell’Esercito e della Marina, 926 Carabinieri, 70 componenti della Guardia costiera, 592 agenti della Polizia di Stato, 159 della Guardia di finanza e 442 operatori della Croce Rossa. A questi si aggiungevano volontari nazionali e regionali, tecnici e funzionari di Comuni, Province, Prefetture e strutture regionali.

Anche il dispiegamento di mezzi fu imponente. I Vigili del fuoco effettuarono quasi 12mila interventi, impiegando 350 mezzi e sei elicotteri. Le Forze armate misero a disposizione 26 elicotteri, 109 mezzi, 45 gommoni, 22 escavatori e sette motopompe. Nel momento di maggiore mobilitazione, nell’arco di una stessa giornata furono coordinati oltre 1.300 mezzi e 29 elicotteri.

Il volontariato rappresentò una componente essenziale del dispositivo. Dei più di 14.300 volontari intervenuti, 7.650 provenivano dai coordinamenti dell’Emilia-Romagna, 5.130 dalle colonne mobili di altre regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, mentre 1.520 facevano riferimento alle organizzazioni nazionali.

L’emergenza richiese anche il sostegno internazionale. Attraverso il Meccanismo europeo di Protezione civile arrivarono offerte da nove Paesi, quattro delle quali furono accolte: Slovacchia, Slovenia, Francia e Belgio. Complessivamente, il dispositivo europeo mise a disposizione 118 operatori e 55 mezzi. Le squadre slovacche e slovene raggiunsero il canale Magni, a Ravenna, il 22 maggio 2023; seguirono quelle francesi, mentre il contingente belga fu successivamente destinato a Conselice.

Particolarmente impegnativa fu anche l’assistenza agli sfollati. Il 20 maggio 2023 si raggiunse il picco di 36.600 persone costrette a lasciare le proprie abitazioni. Per l’accoglienza furono attivati 54 centri di prima assistenza, allestiti tra palestre, scuole, centri civici e conventi, oltre a 52 strutture ricettive e dieci cucine mobili di emergenza.

Nel 2024 una nuova mobilitazione, con squadre specializzate

Nell’autunno del 2024, con una nuova ondata di maltempo, il sistema di Protezione civile tornò a mobilitarsi. In questa occasione, gli interventi richiesero in particolare squadre tecniche e personale specializzato nel soccorso acquatico, nelle operazioni di pompaggio e nella rimozione di fango e detriti.

Circa mille volontari furono operativi, di cui oltre 500 messi in campo dall’Emilia-Romagna, quasi 200 appartenenti a organizzazioni nazionali provenienti da fuori regione e oltre 300 tra funzionari e volontari delle colonne mobili interregionali. A questi si aggiunsero circa 400 volontari specializzati delle colonne mobili interregionali, dotati di macchine operatrici e attrezzature pesanti per liberare le aree colpite da fango e detriti.

Anche in questa nuova emergenza Esercito, Carabinieri e Polizia di Stato contribuirono alle operazioni, con supporto logistico, presidio delle aree evacuate, gestione della viabilità e recupero delle persone isolate, anche attraverso l’impiego di elicotteri.