Faenza, tre nuovi laureati in Chimica e premi agli studenti meritevoli

Nella Sala del Consiglio comunale di Faenza si è svolta mercoledì 14 ottobre la cerimonia di laurea del corso triennale in Chimica e Tecnologie per l’Ambiente e per i Materiali dell’Università di Bologna, accompagnata dalla consegna dei premi di studio agli studenti meritevoli.

A conseguire il titolo sono stati Margherita Farini di Bagnacavallo, Alessia Fusaroli di Cesenatico e Matteo Tesselli di Ravenna, tutti di 22 anni. Nel corso dell’iniziativa, condotta dal professor Mauro Comes Franchini, sono stati premiati anche 13 studenti grazie al sostegno di enti, fondazioni e aziende del territorio. La cerimonia è stata inoltre l’occasione per omaggiare la professoressa Elisabetta Salatelli, prossima alla pensione.

Dall’anno accademico 2026/2027 il corso assume la nuova denominazione di Chimica industriale e Tecnologie per i Materiali, mantenendo l’accesso libero. Aperte anche le iscrizioni alla decima edizione del Master in Materiali Compositi, con scadenza il 13 novembre.