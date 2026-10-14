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Faenza, un incontro per le neomamme: consigli e confronto sull’allattamento al seno
L’allattamento al seno è un’esperienza naturale, ma l’avvio può presentare difficoltà e sollevare dubbi, soprattutto per chi diventa genitore per la prima volta. Per offrire informazioni pratiche e uno spazio di confronto, sabato 17 ottobre a Faenza è in programma l’incontro “Allattare: semplice ma non sempre facile!”, curato dalle volontarie del Gaaf (Gruppo Allattando a Faenza).
L’appuntamento si svolgerà dalle 16 alle 18 al Centro per le Famiglie dell’Unione della Romagna Faentina, in via San Giovanni Bosco 1, e si inserisce nel programma della Settimana mondiale dell’allattamento al seno (SAM).
L’incontro sarà un’occasione per confrontarsi direttamente con altre mamme e altri genitori, condividere esperienze e ricevere piccoli consigli utili per avviare al meglio l’allattamento e affrontare le prime difficoltà, facendo leva anche sul sostegno reciproco.
L’iniziativa è promossa in collaborazione con il Centro per le Famiglie, il Servizio sanitario regionale dell’Emilia-Romagna e l’Azienda Usl della Romagna.
Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere all’indirizzo allattandoafaenza@gmail.com.