Faenza, un incontro per le neomamme: consigli e confronto sull’allattamento al seno

L’allattamento al seno è un’esperienza naturale, ma l’avvio può presentare difficoltà e sollevare dubbi, soprattutto per chi diventa genitore per la prima volta. Per offrire informazioni pratiche e uno spazio di confronto, sabato 17 ottobre a Faenza è in programma l’incontro “Allattare: semplice ma non sempre facile!” , curato dalle volontarie del Gaaf (Gruppo Allattando a Faenza).

L’incontro sarà un’occasione per confrontarsi direttamente con altre mamme e altri genitori, condividere esperienze e ricevere piccoli consigli utili per avviare al meglio l’allattamento e affrontare le prime difficoltà, facendo leva anche sul sostegno reciproco.