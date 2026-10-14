Ferretti, Anastassov dopo la decisione del Tribunale: «Basta speculazioni, concentriamoci sul futuro»

“Ora concentriamoci sul nostro futuro». È il messaggio che l’amministratore delegato di Ferretti Group, Stassi Anastassov, affida a una lettera inviata al leadership team dell’azienda, dopo che il Tribunale di Bologna ha respinto la richiesta di Azúr, società del gruppo KKCG, di sospendere le delibere dell’assemblea degli azionisti del 14 maggio scorso, comprese quelle relative alla nomina del Consiglio di amministrazione.

Anastassov ribadisce l’identità italiana del gruppo e invita a concentrare le energie sullo sviluppo dell’azienda, mentre resta aperto il procedimento giudiziario di merito.

LA LETTERA

Cara Famiglia Ferretti,

il Tribunale di Bologna ha respinto integralmente la richiesta presentata da Azúr, società del Gruppo KKCG, di sospendere le delibere adottate dall’Assemblea degli Azionisti del , comprese quelle relative alla nomina del nostro Consiglio di Amministrazione.

Si tratta di una decisione importante per Ferretti, per la nostra leadership e, soprattutto, per la stabilità e il futuro della nostra azienda.

Negli ultimi mesi si sono susseguite discussioni e speculazioni sui nostri azionisti, sul Consiglio di Amministrazione e sulla futura guida di Ferretti. Il Tribunale ha ora respinto la richiesta di intervento cautelare. Il procedimento di merito è ancora in corso e continueremo, naturalmente, a rispettare il percorso giudiziario e i diritti di tutti i nostri azionisti.

Ma il messaggio che desidero trasmettere a ciascuno di voi è molto semplice: BASTA SPECULAZIONI. BASTA DISTRAZIONI. ORA CONCENTRIAMOCI SUL NOSTRO FUTURO!

Non sono arrivato in Ferretti per dedicare il mio tempo alle controversie tra azionisti o alle dinamiche politiche interne.

SONO ARRIVATO PER LAVORARE INSIEME A TUTTI VOI E FARE DI FERRETTI LA MIGLIORE AZIENDA NAUTICA AL MONDO!

E voglio essere altrettanto chiaro su un altro punto fondamentale.

FERRETTI È ITALIANA. FERRETTI RIMARRÀ ITALIANA. E IL FUTURO DI FERRETTI CONTINUERÀ A FONDARSI SUL NOSTRO STRAORDINARIO PATRIMONIO INDUSTRIALE E CULTURALE ITALIANO.

Siamo i custodi di sette marchi iconici: Riva, Ferretti Yachts, Pershing, Custom Line, CRN, Wally e Itama.

Sette marchi straordinari, ciascuno con la propria identità, la propria storia e la propria personalità, ma tutti accomunati dal design italiano, dall’eccellenza artigianale, dalla passione e dalla ricerca della perfezione.

Abbiamo sette cantieri navali in Italia, che considero i migliori del nostro settore. Sono molto più che semplici siti produttivi. Rappresentano generazioni di competenze, ingegneria, innovazione, maestria artigianale e orgoglio.

Le nostre radici affondano profondamente nei territori e nelle comunità in cui operiamo. I nostri cantieri danno lavoro e prospettive a migliaia di famiglie, collaborano con centinaia di fornitori e alimentano uno straordinario ecosistema di competenze italiane, costruito e sviluppato nel corso di intere generazioni.

QUESTO È IL NOSTRO PATRIMONIO. ED È QUI CHE COSTRUIREMO IL NOSTRO FUTURO.

Indipendentemente dalla nazionalità dei nostri azionisti, l’identità, il cuore e l’anima di Ferretti sono italiani. È un patrimonio che dobbiamo custodire con orgoglio, proteggere e rafforzare ogni giorno.

Ma la tradizione, da sola, non basta. I grandi marchi non continuano a essere grandi soltanto perché hanno un passato glorioso.

CONTINUANO A ESSERE GRANDI PERCHÉ OGNI GENERAZIONE LI RENDE ANCORA MIGLIORI.

E questa responsabilità è nostra.

Dopo quasi cinque mesi trascorsi a visitare i nostri cantieri, incontrare le nostre persone e confrontarmi con armatori, agenti, broker e partner commerciali, sono più convinto che mai dello straordinario potenziale che abbiamo davanti a noi.

Abbiamo i marchi. Abbiamo una struttura industriale d’eccellenza. Abbiamo la tradizione artigianale. Abbiamo la tecnologia e il talento. E, soprattutto, abbiamo migliaia di persone che hanno davvero Ferretti nel cuore.

ABBIAMO I MIGLIORI MARCHI. ABBIAMO LE PERSONE MIGLIORI. ORA DOBBIAMO RENDERE TUTTO CIÒ CHE STA IN MEZZO ALL’ALTEZZA DI QUESTA ECCELLENZA!

La nostra ambizione è chiara: i migliori prodotti, il miglior design, la migliore qualità, la migliore tecnologia, la migliore innovazione, i migliori processi produttivi, il miglior servizio post-vendita e la migliore organizzazione.

E soprattutto, un’azienda nella quale ogni singola persona abbia ben chiaro un principio fondamentale:

L’ARMATORE È IL NOSTRO BOSS. SEMPRE.

Vogliamo che ogni yacht che realizziamo definisca nuovi standard di bellezza, desiderabilità, qualità artigianale e innovazione. Ogni varo deve renderci orgogliosi. Ogni consegna deve essere un’esperienza indimenticabile per i nostri armatori. Ogni contatto con Ferretti deve rispecchiare l’eccellenza dei nostri marchi. Questo è il futuro che stiamo costruendo insieme.

Un futuro nel quale i nostri sette marchi diventeranno ancora più forti, i nostri sette cantieri italiani continueranno a essere un punto di riferimento per l’intero settore, le nostre persone avranno sempre maggiori opportunità di crescere e dare il meglio di sé e Ferretti rafforzerà ulteriormente la propria presenza e il proprio successo nel mondo.

DA BUONI A ECCELLENTI. E DA ECCELLENTI AI MIGLIORI IN ASSOLUTO!

In questi mesi ho visto una passione, un’energia e un impegno straordinari in tutta l’azienda. Ho incontrato persone che amano i propri marchi, sono orgogliose del proprio lavoro, propongono idee e desiderano contribuire a costruire una Ferretti ancora più grande.

A tutti voi voglio dire, personalmente e con grande sincerità, GRAZIE!

L’entusiasmo e l’ambizione che vedo nella nostra organizzazione mi danno un’enorme fiducia. Adesso abbiamo l’opportunità di trasformare questa passione in risultati ancora più importanti, attraverso il lavoro di squadra, l’innovazione, la rapidità, il senso di responsabilità e, soprattutto, la capacità di realizzare concretamente ciò che ci proponiamo.

Perché, alla fine, È L’ESECUZIONE CHE TRASFORMA LE AMBIZIONI IN RISULTATI.

Un’ultima riflessione. Ferretti è molto più grande di qualsiasi singolo azionista, Presidente, membro del Consiglio di Amministrazione o Amministratore Delegato.

È una straordinaria realtà industriale italiana, costruita da generazioni di persone appassionate e di talento. Noi ne siamo i custodi, non i fondatori. E abbiamo la responsabilità di consegnarla alla prossima generazione ancora più forte, più innovativa, più competitiva e più ammirata di quanto non sia .

IL NOSTRO PASSATO È MOTIVO DI ORGOGLIO. IL NOSTRO FUTURO È QUALCOSA CHE COSTRUIREMO INSIEME.

, quindi, chiedo a ciascuno di voi di guardare avanti con fiducia, orgoglio e ambizione. Concentriamo tutte le nostre energie su ciò che conta davvero: i nostri sette marchi iconici, i nostri sette cantieri italiani, le nostre persone, i nostri fornitori, i nostri armatori e il nostro futuro.

Costruiamo la prossima generazione degli yacht più belli e desiderati al mondo. Continuiamo a rafforzare l’eccellenza industriale italiana, conquistando il cuore di sempre più armatori in ogni parte del mondo.

E facciamolo insieme, con passione, coraggio, umiltà e una determinazione assoluta a essere i migliori.

IO CREDO IN FERRETTI. CREDO NELLA NOSTRA IDENTITÀ ITALIANA. CREDO NEL NOSTRO FUTURO. E, SOPRATTUTTO, CREDO IN VOI!

ORA DIMOSTRIAMO AL MONDO QUELLO CHE FERRETTI PUÒ DIVENTARE!

Con un grazie di cuore e i miei più cari saluti,

Stassi

Amministratore Delegato

Ferretti Group