Il Delta del Po protagonista di una nuova guida Lonely Planet: natura, cultura e turismo sostenibile

Il Delta del Po emiliano-romagnolo si racconta attraverso una nuova miniguida Lonely Planet, presentata mercoledì 14 ottobre al TTG Travel Experience di Rimini.

Intitolata “Il Mosaico del Delta”, la pubblicazione, realizzata per Visit Romagna, accompagna i visitatori alla scoperta delle bellezze naturalistiche, artistiche e culturali del territorio, da Ravenna a Comacchio, passando per Cervia, Argenta, Pomposa, Mesola e Goro.

La guida, disponibile gratuitamente in formato cartaceo e digitale, sarà distribuita in 5.000 copie e propone itinerari a piedi, in bicicletta e in barca. L’iniziativa rientra in un più ampio progetto di promozione turistica, sostenuto da campagne pubblicitarie su Netflix e Prime Video e da produzioni televisive di Gambero Rosso. La versione digitale ha già superato i 4.000 download, mentre tra i possibili sviluppi figura la traduzione in altre lingue, a partire dal tedesco.