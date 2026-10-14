Imprevedibili Convivenze al Teatro dei Filodrammatici L.A.Mazzoni

Due atti, equilibri precari e personaggi che sarebbe stato meglio tenere a distanza. Diciamoci la verità: condividere casa è facile. Basta non parlare, non respirare, non usare il bagno, non toccare niente e possibilmente non incontrarsi mai.

Otto personalità, otto modi di vivere, zero compatibilità. Da una parte c’è chi vive nel culto dell’ordine e della memoria, dall’altra chi abita il caos con entusiasmo. In mezzo a tensioni, silenzi, battute taglienti e piccoli sabotaggi quotidiani. La convivenza diventa un esperimento sociale non richiesto, dove ogni gesto è una dichiarazione di guerra o un tentativo di pace. Con dialoghi brillanti e situazioni surreali, “Imprevedibili Convivenze” racconta il vivere insieme per quello che è: una sfida, una commedia, a volte una tragedia. Perché condividere casa non significa capirsi. E capirsi… non è mai stato il punto.