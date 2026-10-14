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Imprevedibili Convivenze al Teatro dei Filodrammatici L.A.Mazzoni

14 ottobre 2026 | 18:32
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di R. F.

R. F.

Imprevedibili Convivenze al Teatro dei Filodrammatici L.A.Mazzoni

Un divertente spettacolo in italiano continua la stagione teatrale aperta dal BotaSò 2026. Con il libero adattamento di Barbara Solaroli e Nicoletta Mazzoni, e la regia di Gianluca Lusa, Imprevedibili convivenze porta sul palco un simpatico quadro di condivisione e confronto, sulla scena come nella vita.

Due atti, equilibri precari e personaggi che sarebbe stato meglio tenere a distanza. Diciamoci la verità: condividere casa è facile. Basta non parlare, non respirare, non usare il bagno, non toccare niente e possibilmente non incontrarsi mai.
Otto personalità, otto modi di vivere, zero compatibilità. Da una parte c’è chi vive nel culto dell’ordine e della memoria, dall’altra chi abita il caos con entusiasmo. In mezzo a tensioni, silenzi, battute taglienti e piccoli sabotaggi quotidiani. La convivenza diventa un esperimento sociale non richiesto, dove ogni gesto è una dichiarazione di guerra o un tentativo di pace. Con dialoghi brillanti e situazioni surreali, “Imprevedibili Convivenze” racconta il vivere insieme per quello che è: una sfida, una commedia, a volte una tragedia. Perché condividere casa non significa capirsi. E capirsi… non è mai stato il punto.

Lo spettacolo sarà in scena al Teatro dei Filodrammatici L.A.Mazzoni, viale Stradone 7 Faenza :
sabato 17 ottobre ore 21
domenica 18 ottobre ore 21
venerdì 23 ottobre ore 21
sabato 24 ottobre ore 21
domenica 25 ottobre ore 15.30

Per prenotazioni telefoniche e informazioni, è possibile chiamare il lunedì e mercoledì dalle 20 alle 21 il n. 377 3626110, oppure scrivere allo stesso numero via WhatsApp tutti i giorni indicando data, numero di biglietti richiesti e un nominativo di riferimento. Attendere messaggio di conferma. E’ sempre possibile presentarsi nelle sere di spettacolo, anche senza prenotazione.

Biglietto Unico 8 euro.

Tutte le informazioni, date, orari, spettacoli e prenotazioni sulla pagina Facebook Filodrammatica Berton, su Instagram Filodrammatica_berton, e sul sito internet  www.filodrammaticaberton.it.