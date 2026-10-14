“Intorno a Teodorico” dedicato al rapporto tra l’astronomia e il Mausoleo

Il nuovo appuntamento del ciclo di incontri “Intorno a Teodorico” sarà dedicato al rapporto tra l’astronomia e il Mausoleo di Teodorico, attraverso una lettura interdisciplinare del monumento.

Giovedì 15 ottobre alle ore 16:30 è prevista una visita a cura della relatrice mentre, alle ore 17, si terrà la Conferenza Spazio Teodorico.

La professoressa Manuela Incerti, docente dell’Università degli Studi di Ferrara, accompagnerà i presenti nella giornata con una breve visita al Mausoleo. Sarà un’occasione per osservare direttamente l’edificio e i suoi principali caratteri architettonici e costruttivi.

Seguirà la conferenza “Architettura, Geometria e Astronomia nel Mausoleo di Teodorico” che proporrà una lettura del monumento attraverso le relazioni di queste tre discipline. L’analisi della forma, dell’orientamento, dei rapporti proporzionali e del rapporto con la luce consentirà di approfondire le possibili logiche progettuali sottese alla costruzione e il suo valore simbolico, inserendola nel più ampio contesto culturale e scientifico dell’epoca. Particolare attenzione sarà riservata al ruolo del disegno e del rilievo nell’interpretazione dell’organismo architettonico. Il confronto tra i diversi ambiti disciplinari permetterà inoltre di proporre nuove chiavi di lettura di uno dei monumenti più significativi dell’architettura tardoantica.

Per il ciclo Intorno a Teodorico la partecipazione alle conferenze è gratuita, mentre la partecipazione alle visite a cura dei relatori con biglietto ordinario. Ingresso gratuito per gli abbonati e per le categorie di Legge.

Ricordiamo che è possibile acquistare l’abbonamento che permette accessi illimitati e partecipazione gratuita agli eventi dei Musei nazionali di Ravenna.