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Lavori lungo la circonvallazione di Faenza: previste modifiche alla viabilità
Per lavori di realizzazione della segnaletica orizzontale lungo la circonvallazione (viale Assirelli), vengono previste alcune modifiche alla viabilità nella fascia oraria notturna dalle 21 alle 6 del mattino successivo.
Il cantiere, nello specifico, si articolerà in due fasi distinte a partire da mercoledì 14 ottobre.
La prima fase si svolgerà da mercoledì 14 a venerdì 16 ottobre nel tratto compreso tra la rotonda con via Forlivese e la rotonda con via degli Insorti. La modifica alla circolazione prevede la chiusura delle corsie di sorpasso in entrambi i sensi di marcia, mentre il transito veicolare sarà consentito sulle corsie laterali.
La seconda fase, da lunedì 19 ottobre per concludersi martedì 20 ottobre nel tratto compreso tra la rotonda con via degli Insorti e la rotonda con via Emilia Ponente.
Anche in questo settore le lavorazioni si terranno in orario notturno con analoghe disposizioni viarie, prevedendo la chiusura delle corsie di sorpasso nei due sensi di marcia e la circolazione deviata sulle corsie laterali. In caso di maltempo ci si riserva di aggiornare la programmazione degli interventi.