Legge elettorale, Verlicchi: “Meno tifoserie e più rispetto per gli elettori”

La nuova legge elettorale riaccende il dibattito sul rapporto tra rappresentanza democratica e stabilità dei governi. A intervenire sul tema è Silvano Verlicchi, dell’associazione civica “Per la Buona Politica – Lugo”, che invita le forze politiche a superare le contrapposizioni ideologiche e a mettere al centro gli interessi degli elettori.

Secondo Verlicchi, i numerosi cambiamenti dei sistemi elettorali che si sono susseguiti in Italia dal 1993 rappresentano un segnale di debolezza della politica. La questione fondamentale resta quella di trovare un equilibrio tra la possibilità per chi vince le elezioni di governare e il diritto dei cittadini di scegliere consapevolmente i propri rappresentanti.

“Una legge elettorale deve essere valutata per i suoi contenuti e per gli effetti che produrrà, non per i vantaggi che potrebbe assicurare a questa o quella forza politica”, sottolinea Verlicchi, evidenziando l’importanza di garantire equità, trasparenza e rispetto dei principi costituzionali.

Tra gli aspetti considerati positivamente figurano il possibile ritorno, seppure parziale, delle preferenze e la possibilità per gli elettori di conoscere prima del voto il candidato alla guida del governo e il programma della coalizione.

Verlicchi rivendica inoltre la propria indipendenza dalle appartenenze partitiche tradizionali. “Mi sento a sinistra del centrodestra e a destra del centrosinistra”, afferma, spiegando di voler valutare programmi, proposte e candidati senza pregiudizi e senza vincoli di schieramento.

Da qui l’appello a una politica meno concentrata sugli scontri tra maggioranza e opposizione e maggiormente orientata alla soluzione dei problemi concreti delle comunità. Un impegno che, secondo l’esponente civico, deve tradursi anche nel recupero della fiducia e della partecipazione degli elettori.