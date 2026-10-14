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Lugo: chiuso il primo tratto di via Poveromini nel pomeriggio di giovedì 15 ottobre

14 ottobre 2026 | 18:47
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di Redazione

Redazione

Lugo: chiuso il primo tratto di via Poveromini nel pomeriggio di giovedì 15 ottobre
foto d'archivio

Nel pomeriggio di giovedì 15 ottobre, dalle 13 alle 19, sarà chiuso al traffico il primo tratto della via Poveromini, quello tra le intersezioni con via Magnapassi e vicolo Savonarola. In particolare, a causa dell’installazione di una gru edile, i veicoli provenienti da via Magnapassi non potranno svoltare in via Poveromini, ma dovranno proseguire obbligatoriamente in via Tellarini