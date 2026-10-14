Lugo: chiuso il primo tratto di via Poveromini nel pomeriggio di giovedì 15 ottobre
14 ottobre 2026 | 18:47
foto d'archivio
Nel pomeriggio di giovedì 15 ottobre, dalle 13 alle 19, sarà chiuso al traffico il primo tratto della via Poveromini, quello tra le intersezioni con via Magnapassi e vicolo Savonarola. In particolare, a causa dell’installazione di una gru edile, i veicoli provenienti da via Magnapassi non potranno svoltare in via Poveromini, ma dovranno proseguire obbligatoriamente in via Tellarini