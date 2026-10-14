Lugo, chiusura temporanea di via Garibaldi per lavori edili: le modifiche alla viabilità
Modifiche temporanee alla circolazione nel centro di Lugo nel pomeriggio di giovedì 15 ottobre.
Dalle 14 alle 19 sarà chiuso al traffico il tratto centrale di via Garibaldi compreso tra via Biancoli e via Compagnoni, per consentire a betoniere di occupare temporaneamente la strada durante un intervento edile privato.
Per i veicoli che arriveranno all’incrocio con via Biancoli sarà obbligatorio svoltare a sinistra in via Biancoli oppure a destra in via Sassoli. Per consentire il transito verso via Baracca, verrà infatti modificato temporaneamente il senso di marcia di via Sassoli.
Cambierà anche la circolazione per chi proviene da via Biancoli: all’intersezione con via Garibaldi sarà necessario proseguire diritto lungo via Sassoli.
Per i veicoli provenienti da via Baracca, invece, non sarà possibile svoltare in via Sassoli. Le alternative saranno proseguire diritto in via Fermini oppure svoltare a sinistra in viale degli Orsini.