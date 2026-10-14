Lugo, sabato 17 ottobre open day della Protezione civile al Parco Berardi

Conoscere da vicino chi interviene nelle emergenze, scoprire i mezzi e le attrezzature utilizzati e capire come funziona il volontariato di Protezione civile. È l’obiettivo dell’open day organizzato da AARI-CB Lugo ODV, in programma sabato 17 ottobre, dalle 9 alle 13, nella sede dell’associazione all’interno del Parco Berardi di Lugo.

Durante la mattinata i volontari saranno a disposizione dei cittadini per illustrare le attrezzature e raccontare le attività svolte, dalla prevenzione all’assistenza e al supporto alla popolazione, condividendo esperienze, impegni e responsabilità del loro servizio.

L’iniziativa fa parte del calendario di appuntamenti organizzati nel 2026 per celebrare i 50 anni di AARI-CB Lugo, fondata il 16 novembre 1976. Un anniversario che l’associazione ha scelto di ricordare ripercorrendo la propria storia e valorizzando il ruolo della Protezione civile sul territorio.