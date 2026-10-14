Proiezione del film “The years we have been nowhere”. In sala il regista Lucio Cascavilla

Domani sera, giovedì 15 ottobre al Gulliver, per la festa provinciale “InFestArci”, la proiezione del film “The years we have been nowhere”. Fa tappa ad Alfonsine “InFestArci”, la festa organizzata da Arci Comitato provinciale di Ravenna allo scopo di valorizzare e mettere in luce le variegate e ricche offerte della rete ARCI nel territorio provinciale, dando un segnale di forza e coesione. Circoli e Associazioni con indirizzi diversi come arte, cultura, intrattenimento, servizi, volontariato, ambiente, divulgazione e solidarietà.