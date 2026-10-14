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Proiezione del film “The years we have been nowhere”. In sala il regista Lucio Cascavilla
Domani sera, giovedì 15 ottobre al Gulliver, per la festa provinciale “InFestArci”, la proiezione del film “The years we have been nowhere”. Fa tappa ad Alfonsine “InFestArci”, la festa organizzata da Arci Comitato provinciale di Ravenna allo scopo di valorizzare e mettere in luce le variegate e ricche offerte della rete ARCI nel territorio provinciale, dando un segnale di forza e coesione. Circoli e Associazioni con indirizzi diversi come arte, cultura, intrattenimento, servizi, volontariato, ambiente, divulgazione e solidarietà.
Domani sera alle 21, il cinema Gulliver di piazza Resistenza 1 proietta “The years we have been nowhere” di Lucio Cascavilla e Mauro Piacentini. Un documentario di denuncia sul tema dell’immigrazione, che racconta la vicenda di tre ragazzi scappati dalla Sierra Leone per raggiungere l’Europa in cerca di un futuro migliore.
Il regista Lucio Cascavilla sarà presente in sala per incontrare il pubblico al termine della proiezione.
“InFestArci” fa parte di “Itinere”, progetto di ARCI Emilia-Romagna finanziato dalla L.R.21/2023 della Regione.