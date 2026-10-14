Ravenna, le storie degli anziani cercano ascolto: volontari cercasi per “La Compagnia dei Racconti”

Ravenna, cercasi volontari per raccogliere le storie degli anziani: torna “La Compagnia dei Racconti”

Il progetto, attivo dal 2018, torna nella Darsena Vecchia e nella zona di via Sant’Alberto. Al centro ci sono l’ascolto, le fotografie di famiglia e le memorie personali, per contrastare la solitudine e ricostruire legami di vicinato. A novembre tre incontri di formazione per chi vuole partecipare.

Ci sono fotografie che custodiscono una vita intera, ricordi che aspettano soltanto qualcuno disposto ad ascoltarli e storie che, una volta condivise, possono avvicinare persone che abitano nello stesso quartiere ma non hanno mai avuto occasione di conoscersi. È da questa idea, semplice e insieme preziosa, che riparte a Ravenna “La Compagnia dei Racconti”, il progetto che mette in relazione anziani a rischio di solitudine e volontari, trasformando la raccolta di memorie personali in un’occasione di incontro e compagnia.

L’iniziativa torna nella Darsena Vecchia e nella zona di via Sant’Alberto, grazie alla collaborazione di Acer Ravenna. Promossa da Il Villaggio Globale ODV, Sguardi in Camera APS e Auser Provinciale di Ravenna, con la collaborazione di Tiratura – Spazio di dialogo per le immagini, punta a contrastare le solitudini involontarie attraverso l’ascolto, la narrazione e la costruzione di rapporti di vicinato.

Attivo dal 2018 in diversi contesti della provincia di Ravenna e anche oltre, il progetto si fonda su un metodo concreto: mettere in contatto una persona anziana e un volontario, perché possano conoscersi, condividere ricordi e ricostruire insieme frammenti di una storia di vita.

Dalle fotografie di famiglia ai racconti di una vita

Il percorso prevede almeno tre incontri tra gli anziani coinvolti e i volontari. Si parte spesso da fotografie conservate negli album di famiglia: immagini che aiutano a riaprire cassetti della memoria, riportare alla luce episodi significativi e raccontare esperienze, affetti e momenti che hanno segnato una vita. Le testimonianze vengono poi raccolte e trasformate in racconti scritti, a partire da un tema condiviso scelto dal gruppo dei volontari.

Il risultato sarà una pubblicazione che riunirà le storie raccolte, distribuita gratuitamente durante l’evento conclusivo previsto per aprile 2027. In quell’occasione sarà allestita anche una mostra di fotografie provenienti dagli archivi familiari, selezionate dagli anziani insieme ai volontari.

Ma il valore del progetto non si esaurisce nei racconti e nella loro pubblicazione. Il punto centrale è il percorso che li rende possibili: trovare il tempo per ascoltare, dare spazio ai ricordi, creare un rapporto di fiducia. Un’occasione di incontro che, in molti casi, può andare oltre i tre appuntamenti previsti e trasformarsi in una relazione di compagnia destinata a continuare.

Anche la fotografia racconterà il quartiere

Accanto alla raccolta delle memorie personali, il progetto prevede un percorso di fotografia sociale partecipata curato da Tiratura – Spazio di dialogo per le immagini. Due o tre giovani fotografi entreranno in relazione con gli abitanti e con gli spazi degli edifici coinvolti, osservando la vita quotidiana e traducendo storie, gesti e incontri in immagini.

Le fotografie realizzate saranno poi esposte in luoghi espositivi inediti e inconsueti, con l’obiettivo di restituire uno sguardo sul territorio e sulle persone che lo abitano.

Cercasi volontari: non servono competenze specifiche

Perché il progetto possa ripartire, c’è bisogno di cittadini disponibili a dedicare tempo e attenzione agli anziani della Darsena Vecchia e della zona di via Sant’Alberto. Non sono richieste esperienze particolari né competenze specifiche: servono sensibilità, pazienza, curiosità e voglia di mettersi in ascolto.

I volontari saranno accompagnati in un percorso di formazione articolato in tre incontri, durante i quali verrà presentato il progetto e saranno forniti suggerimenti per entrare in relazione con persone anziane che vivono situazioni di solitudine. Saranno inoltre illustrate le modalità per raccogliere testimonianze e fotografie e trasformare i ricordi in racconti.

Gli incontri si terranno martedì 3, lunedì 9 e martedì 17 novembre 2026, dalle 18 alle 19.30, negli spazi di CittAttiva, in via Carducci 16 a Ravenna.

Per candidarsi come volontari è possibile scrivere a ericci@villaggioglobale.ra.it oppure telefonare o inviare un messaggio al 349 6481710, contattando Eleonora Ricci.