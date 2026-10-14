Ravenna, si masturba su un treno regionale: multa da 10mila euro. Denunce anche per violenza e graffiti

Un uomo sorpreso a masturbarsi su un treno regionale, un passeggero che ha aggredito gli agenti intervenuti e un writer accusato di aver imbrattato due carrozze. Sono alcuni degli episodi contestati dalla Polizia ferroviaria di Ravenna negli ultimi giorni, nell’ambito del potenziamento dei controlli alla stazione e a bordo dei convogli.

L’episodio che ha portato alla sanzione più elevata è avvenuto su un treno regionale diretto a Bologna, dove un uomo è stato sorpreso mentre si masturbava in pubblico. Dopo la segnalazione, gli agenti della Polfer sono intervenuti tempestivamente e hanno fermato l’uomo, sanzionato amministrativamente per 10mila euro.

Un altro intervento ha riguardato un uomo ubriaco e molesto, segnalato a bordo di un treno proveniente da Bologna e diretto a Rimini. Quando gli agenti della Polfer sono intervenuti, l’uomo li avrebbe colpiti con calci e pugni. Per lui è scattata la denuncia per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, oltre che per il rifiuto di fornire le proprie generalità e per interruzione di pubblico servizio. La sua condotta ha infatti provocato un ritardo di oltre venti minuti nella partenza del convoglio. All’uomo viene contestata anche la violazione del Daspo urbano.

Sempre per aver violato il Daspo urbano, un diciottenne italiano è stato denunciato dopo essere stato rintracciato in un esercizio commerciale all’interno della stazione ferroviaria di Ravenna. Un’ulteriore denuncia per la stessa violazione ha riguardato un cittadino italiano di 23 anni.

Tra gli episodi accertati c’è anche l’imbrattamento di un treno fermo al binario 1 della stazione di Ravenna. La Polfer ha identificato e denunciato un uomo di 41 anni, ritenuto responsabile di aver realizzato graffiti su una superficie estesa, fino a occupare la fiancata di due carrozze.

Nell’immediatezza dei fatti non era stato possibile rintracciare l’autore. Le successive indagini, anche grazie alle testimonianze raccolte, hanno permesso agli agenti di identificarlo e individuarlo. Nei suoi confronti è stata inoltre elevata una sanzione amministrativa di 5mila euro per essere fuggito lungo i binari.