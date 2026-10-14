Ravenna, tensioni in Consiglio comunale. Ancarani attacca Fusignani. Intervengono Pd, LpRa e Pri; Staloni si scusa

Sicuramente una brutta fotografia della politica locale, quella restituita da quanto avvenuto ieri in Consiglio comunale a Ravenna. A sintetizzare il clima della seduta sono state le parole del presidente dell’assemblea, Daniele Perini: «In quest’aula io non ho mai sentito urlare come in questa legislatura». Un richiamo ripetuto ad abbassare i toni, mentre i lavori venivano sospesi per due volte.

Al centro della tensione, il ritardo con cui il vicesindaco Eugenio Fusignani è arrivato in aula, intorno alle 19. Il capogruppo di Forza Italia Alberto Ancarani lo ha contestato verbalmente ( ed è salito in piedi su un banco, ndr ) accusandolo di non rispettare il Consiglio comunale e di presentarsi in aula senza chiarire quali impegni istituzionali lo avessero trattenuto.

Il confronto è stato tanto concitato da spingere Perini a invitare più volte i consiglieri a non urlare, ricordando che i problemi possono essere affrontati anche con toni pacati.

Sull’episodio sono intervenuti il Partito democratico, Lista per Ravenna e il Partito repubblicano italiano, con accenti differenti ma con una comune attenzione al clima maturato durante i lavori. Il Pd richiama al rispetto delle istituzioni, Lista per Ravenna stigmatizza i comportamenti e il linguaggio utilizzato in aula, mentre il Pri difende Fusignani e attacca duramente Ancarani. Nel frattempo, Staloni ha rivolto pubbliche scuse per l’espressione inappropriata pronunciata durante la seduta.

Il Pd: «Il confronto politico non può prescindere dal rispetto delle istituzioni»

Il segretario comunale del Pd di Ravenna, Lorenzo Margotti, interviene senza entrare nel merito della contestazione tra Ancarani e Fusignani, ma richiama tutte le forze politiche alla responsabilità connessa al ruolo di rappresentanza.

«Il confronto, anche aspro, è parte essenziale della vita democratica. Altra cosa è il venir meno del rispetto delle istituzioni che dovrebbe costituire un principio condiviso, indipendentemente dalle appartenenze politiche», scrive Margotti.

Secondo il segretario dem, durante la seduta si sono verificati comportamenti che hanno superato i confini della legittima dialettica politica, rischiando di compromettere l’autorevolezza dell’assemblea. Da qui l’invito a un cambiamento nei comportamenti e a un’assunzione di responsabilità da parte di tutte le forze politiche.

«La fermezza delle proprie posizioni e la profondità delle divergenze possono trovare piena espressione in un confronto improntato alla correttezza e al rispetto dei cittadini che rappresentiamo», conclude Margotti.

Lista per Ravenna: «Toni fuori controllo»

Anche Gianfranco Spadoni, di Lista per Ravenna, descrive la seduta come particolarmente tesa, con momenti critici che hanno portato il presidente del Consiglio comunale a sospendere i lavori per due volte.

Spadoni parla di un clima che ha coinvolto maggioranza e opposizione, caratterizzato da «azioni ed espressioni verbali eccessive e per molti aspetti fuori controllo. Volutamente non entro nel merito delle questioni che sono state affrontare in modo così caloroso e concitante, ma mi soffermo solo su un’imprecazione uscita dalla bocca di un consigliere che – forse involontariamente – ha proferito una bestemmia così come riportato chiaramente nelle registrazioni”.

«Non mi spaventano i dibattiti anche accesi e calorosi o anche a volte sopra le righe, ma non posso non rilevare, stigmatizzando l’accaduto, che le espressioni verbali oltraggiose ed irriverenti non debbano trovare spazio da nessuna parte e men che meno nell’aula di rappresentanza della città», scrive Spadoni.

Le scuse di Staloni

Dopo le polemiche, il capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra ha diffuso una dichiarazione di scuse pubbliche per l’espressione pronunciata durante la seduta.

«Desidero scusarmi pubblicamente per l’espressione inappropriata che mi è sfuggita durante la seduta del Consiglio comunale, in un momento di particolare confusione in aula, mentre mi accingevo a svolgere un’interrogazione».

Staloni definisce quanto accaduto «una reazione istintiva e fuori luogo» e afferma di assumersene pienamente la responsabilità. Le sue scuse sono rivolte ai colleghi consiglieri, ai cittadini e a chiunque si sia sentito offeso.

Il Pri difende Fusignani e attacca Ancarani

La presa di posizione più dura arriva dal Partito repubblicano italiano. La segretaria comunale Nives Raccagni e la segretaria provinciale Laura Beltrami definiscono quanto accaduto una delle pagine più «tristi e grottesche» della recente storia istituzionale ravennate.

Nel comunicato, le rappresentanti del Pri contestano il comportamento di Ancarani e sostengono che la protesta nei confronti del vicesindaco per un ritardo o un’assenza non giustifichi una simile escalation.

Raccagni e Beltrami ricordano che l’attività del vicesindaco e degli assessori non si esaurisce nella partecipazione alle sedute consiliari, ma comprende il lavoro della Giunta e l’attività quotidiana di governo della città. Nel comunicato richiamano inoltre il diritto alla riservatezza sulle condizioni di salute e la possibilità che gli amministratori siano impegnati in incontri istituzionali.

«Tutelare la propria salute e la propria riservatezza è un diritto sacrosanto mentre svilire l’aula con atteggiamenti singolari e degni di essere valutati per gli eventuali risvolti penali, è una gravissima mancanza di rispetto verso Ravenna», scrivono Raccagni e Beltrami.

Le due esponenti repubblicane sottolineano inoltre: «L’ordine del giorno e il calendario delle sedute non sono frutto di prevaricazioni individuali ma vengono decisi dalla Presidenza del Consiglio Comunale insieme alla Conferenza dei Capigruppo, motivo per cui la vera mancanza di rispetto risiede piuttosto nell’atteggiamento di chi ha deliberatamente scelto di convocare una Commissione pur conoscendo fin dal mattino l’assenza del Vice Sindaco per poi sconvocarla dopo un solo minuto con l’unico scopo di accusare tale assenza e orchestrare un teatrino ad arte».