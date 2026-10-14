Salute e benessere, dal 20 ottobre torna il Festival della Cultura Tecnica in provincia di Ravenna

La salute non riguarda soltanto l’assenza di malattie, ma anche il benessere mentale, le relazioni sociali e la qualità della vita. È da questa prospettiva che prende le mosse la tredicesima edizione del Festival della Cultura Tecnica, che dal 20 ottobre al 17 dicembre porterà anche in provincia di Ravenna incontri e iniziative dedicati al tema della salute e del benessere.

La manifestazione, promossa inizialmente dalla Città metropolitana di Bologna e alla quale la Provincia di Ravenna aderisce per il nono anno consecutivo, è nata nel 2014 per promuovere e valorizzare la cultura tecnico-scientifica. Dal 2018 si è estesa a tutto il territorio regionale, coinvolgendo realtà diverse in un programma articolato di appuntamenti.

Anche nel 2026 viene confermata la formula del festival diffuso: le iniziative si svolgeranno in luoghi e momenti diversi, sia in presenza sia online, grazie alla collaborazione di una rete di partner pubblici e privati distribuiti sul territorio ravennate. Un modello che punta ad ampliare le occasioni di partecipazione e che coinvolge la rete dei soggetti aderenti anche nella progettazione e nella realizzazione degli eventi.

Il filo conduttore di questa edizione è Salute e benessere, affrontato nelle sue dimensioni fisica, mentale e sociale e in una prospettiva che riguarda tutte le fasce d’età. Il programma si collega all’Obiettivo 3 dell’Agenda Onu 2030 per lo sviluppo sostenibile, dedicato alla salute e al benessere per tutte e tutti.

Il Festival si rivolge a un pubblico ampio, dagli studenti e dalle famiglie ai cittadini, dalle imprese alle istituzioni, con l’intento di favorire la conoscenza e il confronto su temi che interessano la vita quotidiana e lo sviluppo sostenibile delle comunità.

«La Cultura Tecnica è fondamentale per lo sviluppo integrato di un territorio – ha commentato la presidente della Provincia, Valentina Palli –. Spesso poco valorizzata, trova in questo Festival, a cui aderiamo da anni con passione, un momento non solo di visibilità, ma anche di approfondimento e partecipazione della cittadinanza».