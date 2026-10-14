Scontro in consiglio comunale su Via Baiona. Bocciata mozione Ancisi. Il sindaco: «La riapriremo appena possibile»

«Sveglia alle 5.45, per andare a scuola?». Su un altro cartello, una mappa mostra come il percorso per raggiungere il lavoro possa passare da 2,5 a 22 chilometri. È la preoccupazione dei residenti di Porto Corsini e dei Lidi Nord, arrivati numerosi ieri pomeriggio nella sala preconsiliare del Comune di Ravenna per seguire il dibattito sulla chiusura del tratto via Baiona, all’altezza dei ponti su canale Baiona e Magni.

Dal 3 novembre, per quattro mesi, la strada sarà interrotta per consentire i lavori legati alla realizzazione della passerella per la Ciclovia Adriatica. Una prospettiva che preoccupa chi ogni giorno deve spostarsi per andare a scuola o al lavoro e che ha portato in Consiglio comunale una nuova discussione sulle conseguenze del cantiere per la comunità.

A portare la questione in aula è stato Alvaro Ancisi, capogruppo di Lista per Ravenna, con una mozione che chiedeva non soltanto di limitare i disagi durante il cantiere, ma anche di riconoscere a Porto Corsini interventi di sollievo, mitigazione e compensazione per gli impatti ambientali ed economico-sociali legati alle opere e al traffico crocieristico.

Il documento chiedeva, in particolare, che durante i lavori sui ponti fosse consentito il transito dei veicoli, anche alternato, oltre a quello pedonale e ciclabile, tenendo conto anche degli orari limitati del trasporto pubblico e delle esigenze di chi lavora nelle aziende della zona. L’obiettivo, ha sostenuto, è evitare che la chiusura sia totale anche nei momenti in cui le attività del cantiere non impediscono materialmente il transito.

Le misure del Comune: minibus, traghetti e presidio del 118

A illustrare le misure messe a punto dall’amministrazione è stato l’assessore Massimo Cameliani. Per gli studenti di Porto Corsini diretti alle scuole di Marina di Ravenna è previsto un minibus dedicato, con attraversamento del Candiano in traghetto. Per gli studenti delle scuole medie di Marina Romea e Casal Borsetti sarà invece utilizzato un mezzo scolastico dedicato, che transiterà dalla Romea.

Per i lavoratori delle aziende di via Baiona il trasporto pubblico sarà invece organizzato con la linea 90 divisa in due servizi: uno dalla stazione ferroviaria fino agli stabilimenti, passando per le Bassette, e l’altro da Porto Corsini lungo la Romea. Nelle fasce di maggiore utilizzo saranno disponibili due traghetti, al mattino e nel primo pomeriggio. È inoltre previsto un presidio del 118 a Marina Romea, per ridurre i tempi di intervento dei soccorsi.

La data del 3 novembre, ha spiegato il sindaco Alessandro Barattoni, è legata anche alla disponibilità del secondo traghetto, che prima di allora non era utilizzabile perché sottoposto a manutenzione. La scelta consente inoltre di coordinare i lavori del Comune sui ponti con quelli dell’Autorità portuale per il cold ironing, evitando due distinte chiusure della strada.

L’Amministrazione ha avviato un confronto con l’impresa per verificare se, una volta terminata la funzione del battipalo, sia possibile utilizzare altri macchinari e ripristinare la circolazione almeno a senso unico alternato. «Questa cosa la vedremo naturalmente a cantiere aperto», ha spiegato l’assessore, chiarendo che la possibilità di riaprire il transito dovrà essere verificata sulla base delle condizioni effettive del cantiere.

Il Comune verificherà, dopo la prima settimana, l’andamento dei lavori e il numero di pali installati ogni giorno. È stato concordato un aggiornamento dopo la prima settimana di chiusura del ponte con i rappresentanti della Pro Loco, oltre alla disponibilità del sindaco a organizzare incontri periodici direttamente a Porto Corsini per verificare l’andamento dei lavori.

Il capogruppo del Pd, Luca Cortesi, ha difeso il lavoro dell’amministrazione e il confronto avviato con il territorio. L’obiettivo, ha sottolineato, è ridurre al minimo la durata del cantiere, mentre la possibilità di consentire il transito alternato dovrà essere valutata sulla base delle condizioni di sicurezza.

Le critiche dell’opposizione

Le misure illustrate non hanno convinto l’opposizione. Per il capogruppo di Fratelli d’Italia, Falco Caponegro, si è arrivati a cercare soluzioni soltanto dopo le proteste dei cittadini. «Se i benefici di queste grandi opere sono per tutti i ravennati, i disagi non possono ricadere esclusivamente su chi abita a Porto Corsini», ha affermato.

Per Alberto Ancarani di Forza Italia la vicenda dimostra una pianificazione insufficiente e la tendenza dell’amministrazione a intervenire quando i problemi sono già emersi. «Le vostre risposte inseguono i problemi anziché anticiparli», ha attaccato, chiedendo anche garanzie nel caso in cui i lavori dovessero protrarsi oltre i tempi annunciati.

Nel dibattito sono intervenuti anche i consiglieri Esposito e Moretti per Fratelli d’Italia, Fiocco per Viva Ravenna, Gallonetto per il Movimento 5 Stelle e Spadoni per Lista per Ravenna-Lega Nord. Dai loro interventi sono emerse critiche sulla programmazione dei lavori e sulla necessità di rendere più concrete le compensazioni per il territorio.

Barattoni: «Non abbiamo nessun interesse a tenere la strada chiusa»

A rivendicare il lavoro svolto è intervenuto il sindaco Alessandro Barattoni, che ha respinto l’accusa di essersi mosso soltanto dopo le sollecitazioni dell’opposizione. Le soluzioni, ha spiegato, sono state discusse con i residenti e la Pro Loco. Prima di definire il servizio scuolabus con i traghetti sono state effettuate prove, per verificarne il passaggio in condizioni di alta marea. Il sindaco ha ricordato che l’amministrazione ha lavorato per coordinare i diversi cantieri e contenere le conseguenze per la popolazione.

Barattoni ha contestato quello che considera un uso strumentale della vicenda da parte dell’opposizione, distinguendo le legittime preoccupazioni dei residenti dalle polemiche politiche. «Comprendiamo i disagi, ma i cittadini sanno anche riconoscere chi cerca di fare sciacallaggio sui lavori pubblici», ha affermato. Il sindaco ha rivendicato la disponibilità propria e della giunta a metterci la faccia, assumendosi la responsabilità di seguire una situazione complessa e di cercare soluzioni concrete.

«Non abbiamo nessun interesse a tenere la strada chiusa se si può percorrere», ha ribadito, precisando che ogni eventuale riapertura dovrà essere compatibile con le condizioni di sicurezza. Dopo la prima settimana sarà valutato anche il numero di pali installati ogni giorno, per capire se sia possibile ridurre ulteriormente i tempi. L’amministrazione ha inoltre promesso aggiornamenti ai residenti ogni due settimane.