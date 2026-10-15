Basta morti sul lavoro: tavolo sull’edilizia in Regione, confronto continuo, più controlli e badge elettronico nei cantieri

Tre lavoratori edili morti in meno di 20 giorni a Bologna, Faenza e Rimini. È anche da questa sequenza di tragici incidenti che nasce il confronto tra sindacati e Regione Emilia-Romagna per rafforzare la sicurezza nei cantieri, con nuove misure sui controlli, sulla formazione e sulla tracciabilità delle presenze. Tra le vittime ricordate dalle organizzazioni sindacali c’è anche il lavoratore morto a Faenza.

Il tavolo regionale sull’edilizia si è svolto giovedì 15 ottobre nella sede della Regione, a Bologna, con l’assessore al Lavoro Giovanni Paglia e i rappresentanti di Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil. Prima dell’incontro, l’assessore ha raggiunto il presidio organizzato dai sindacati sotto le Torri di Kenzo Tange per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle morti sul lavoro.

Secondo i dati diffusi dalle organizzazioni sindacali, tra il 2019 e il 2025 in Emilia-Romagna sono morti 597 lavoratori. Nei primi otto mesi del 2026 le vittime sono già 60, di cui 17 nei cantieri edili: numeri che, secondo i sindacati, indicano un peggioramento rispetto agli anni precedenti. Nello stesso periodo dei tre incidenti mortali in edilizia, riferiscono le sigle, ha perso la vita anche un lavoratore agricolo.

Le organizzazioni sindacali chiedono di intervenire sulle condizioni che possono favorire gli incidenti, con particolare attenzione alla formazione, alla manutenzione, ai controlli e alla catena degli appalti e subappalti. «Non le chiamiamo tragedie perché non sono fatalità», affermano Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil, indicando nella prevenzione e nella responsabilità delle imprese elementi centrali per contrastare le morti sul lavoro.

Dal confronto con la Regione sono emerse quattro linee di intervento. La prima è l’istituzione di un tavolo permanente sull’edilizia, per monitorare con continuità la situazione della sicurezza nei cantieri e discutere le misure da adottare. La seconda riguarda il rafforzamento dei controlli e delle ispezioni, anche attraverso un aumento delle risorse dedicate.

La terza misura è una legge regionale che renda obbligatoria l’iscrizione alle casse edili per le imprese che operano nei cantieri dell’Emilia-Romagna. L’obiettivo, secondo quanto annunciato dall’assessore Paglia, è arrivare all’approvazione nei primi mesi del 2027.

Infine, la Regione intende estendere a tutto il territorio regionale il protocollo sul badge elettronico già sperimentato a Reggio Emilia. Si tratta di una tessera di riconoscimento digitale o elettronica che permette di tracciare le presenze in cantiere e verificare la posizione contrattuale dei lavoratori, contribuendo a contrastare il lavoro irregolare.

«Questo tavolo, sindacato e istituzione regionale, sarà permanente e con una cadenza costante sarà necessario confrontarci per aggiornarci sullo stato della sicurezza nei cantieri del nostro territorio e per discutere idee e proposte», ha dichiarato Paglia. L’assessore ha confermato inoltre l’impegno della Regione sulla legge relativa alle casse edili e sull’estensione del protocollo per il badge di cantiere.

I sindacati hanno accolto positivamente l’esito dell’incontro. «Ci riteniamo soddisfatti dall’incontro», hanno dichiarato i segretari regionali Giuseppe Ledda, Roberto Casanova e Riccardo Galasso, annunciando un nuovo appuntamento per il 9 novembre, quando si inizierà a definire concretamente l’attuazione delle quattro misure.