Cervia nella nuova guida Lonely Planet sul Delta del Po: presentata al TTG di Rimini

Cervia entra nella nuova guida Lonely Planet dedicata al Parco del Delta del Po, uno strumento gratuito pensato per far conoscere storia, cultura e ambiente naturale del territorio. La pubblicazione, intitolata “Il Mosaico del Delta – Storia, cultura e natura nel Parco del Delta del Po”, è stata presentata ieri al TTG Travel Experience di Rimini ed è realizzata da Lonely Planet Italia per Visit Romagna.

La guida è composta da 73 pagine in italiano ed è disponibile gratuitamente sia in formato cartaceo sia digitale. La prima tiratura stampata è di 5.000 copie, che saranno distribuite prossimamente sul territorio. La versione digitale è invece consultabile e scaricabile attraverso una sezione dedicata del sito di Lonely Planet Italia: https://www.lonelyplanetitalia.it/speciale/delta-del-po.

Cervia, indicata come stazione sud del Parco del Delta del Po romagnolo, trova spazio nell’ultima delle quattro sezioni della pubblicazione, dedicata all’acqua. Il percorso racconta le origini della città nuova, il Borgo dei Salinari e i Magazzini del Sale, oggi sede di Musa, il Museo del Sale.

Ampio spazio è riservato anche all’ambiente naturale delle saline, con un approfondimento dedicato alla Salina Camillone. Attraverso una serie di QR code, i lettori possono approfondire la storia del sale dolce e scoprire le bellezze naturali e il patrimonio storico di Cervia, dalle origini fino agli sviluppi più recenti.

La presentazione della guida al TTG è stata accompagnata dalla partecipazione dell’assessora al Turismo e Cultura Federica Bosi, che ha visitato anche lo spazio espositivo dedicato alla città. Lo stand, curato dal Comune di Cervia e dalla Fondazione Cervia In per il Turismo, è rivolto agli operatori turistici italiani e internazionali e presenta opportunità e proposte per le prossime stagioni, a partire dall’autunno e dalle festività natalizie.

«La guida Lonely Planet rappresenta un’ulteriore opportunità di promozione a disposizione dei nostri operatori turistici, per integrare in modo sintetico ma completo le informazioni turistiche e valorizzare Cervia insieme alle altre località del Parco del Delta del Po», dichiara l’assessora Federica Bosi.