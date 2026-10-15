Clama chiede risposte al Comune di Ravenna sui pavoni di Punta Marina: nessuno ne parla più e nessuno risponde

“Dopo le trasmissioni urlate, le notizie di invasioni, gli assalti dei giornalisti ad ogni ora del giorno, pare che dei pavoni di Punta Marina non si interessi più nessuno”. Lo dice l’associazione CLAMA che denuncia il “silenzio dell’amministrazione comunale che si prolunga da ben oltre un mese nonostante il ripetuto invio di mail – PEC compresa – con richieste di chiarimenti indirizzate ai referenti interessati”.

CLAMA denuncia che del “censimento che era stato richiesto da più esperti durante la commissione consigliare del 19 giugno, da effettuarsi dopo l’estate e precisamente in settembre, non abbiamo ricevuto dagli interessati più alcuna notizia in merito, e, visto i dati incerti e sempre diversi esposti nel corso di interviste ed incontri delle figure istituzionali coinvolte sul numero dei pavoni presenti sul territorio… siamo a richiedere con urgenza e prima di qualsiasi decisione un censimento effettuato da esperti con comprovata esperienza.”

CLAMA sottolinea che da “più parti vengono riferiti episodi di minacce e violenze – tentate o messe in atto – ai danni di questi splendidi innocenti animali; ricordiamo ancora l’investimento, con relativa denuncia, di un pavone che non aveva alcuna colpa se non quella di cercare di vivere; ribadiamo la richiesta di controlli frequenti e attenzione alle segnalazioni per fermare comportamenti degni di uomini delle caverne. Il clima intollerabile è stato gonfiato da settimane di programmi scandalistici e dalle urla di pochi, ma nessuna delle misure da noi richieste (elevazione di sanzioni a chi alimenta i volatili, maggiore pulizia delle strade, ecc) è mai stata seriamente presa in considerazione.

Pur auspicando ancora che i pavoni possano rimanere nel luogo dove sono nati e che è la loro casa, CLAMA chiede che, “in caso si decida per cattura e spostamenti, questi vengano eseguiti da personale esperto, con disponibilità di reti e voliere adeguate e anche di eventuali spazi per gli stalli (è pura fantasia illudersi di catturare trenta o quaranta pavoni in un pomeriggio e consegnarli agli adottanti come fossero gattini ); a questo proposito, che accordi sono stati presi? Come si pensa di procedere? E in caso una parte degli animali venga spostata, chi vigilerà sui restanti, con eventuale messa in atto del controllo delle nascite qualora fosse necessario? Si è pensato alla collaborazione con guardie zoofile o volontari esperti?”