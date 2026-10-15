Consar Ravenna cambia modello organizzativo: con CNA e Università di Firenze punta su formazione e valorizzazione dei lavoratori

Questa mattina, giovedì 15 ottobre, Consar ha presentato nella propria sede di Ravenna i risultati del progetto “Innovare per crescere: risorse umane, scienza e innovazione”, realizzato in collaborazione con CNA Ravenna, CNA Formazione Emilia-Romagna e Università di Firenze. Il percorso ha portato a una riorganizzazione aziendale, alla formazione dei responsabili e all’introduzione di un nuovo sistema di valutazione delle competenze e delle performance lavorative.

All’incontro sono intervenuti Nakia Gardini, presidente di Consar, Marco Zuffi, direttore amministrativo finanziario del gruppo, Carlo Odoardi, professore dell’Università di Firenze, e Massimo Mazzavillani, direttore generale di CNA Ravenna. Al centro della presentazione, i risultati di un percorso avviato circa tre anni fa con l’obiettivo di rendere più efficiente la struttura organizzativa del consorzio, valorizzare le risorse umane e preparare le figure manageriali ad affrontare le trasformazioni del mondo del lavoro.

Il progetto, sviluppato sotto la direzione scientifica del professor Carlo Odoardi, direttore del Centro di ricerca internazionale Strategic Human Resource Management for Innovation dell’Università di Firenze, ha coinvolto il gruppo dirigente e i responsabili di Consar attraverso un lavoro di analisi dei processi aziendali, formazione manageriale e definizione di nuovi criteri per misurare le performance professionali.

«È stato un ottimo strumento per crescere, ma soprattutto per rinnovarsi e guardare al futuro con un’ottica di innovazione – ha spiegato Nakia Gardini, presidente di Consar –. Questa collaborazione ci permette di formare e valorizzare la nostra comunità lavorativa, introducendo un metodo di analisi e valutazione delle performance che ci consentirà di continuare a crescere in maniera costante nel tempo. Abbiamo tracciato una rotta chiara per un consorzio artigiano in forma cooperativa fondato su trasparenza, merito e partecipazione. Ogni socio e collaboratore deve sentirsi parte attiva di uno sviluppo solido, equo e condiviso».

Il percorso si è sviluppato lungo tre direttrici principali. La prima ha riguardato la riorganizzazione interna, attraverso una mappatura dei processi aziendali e una definizione più precisa di ruoli, responsabilità e rapporti tra le diverse funzioni. La seconda si è concentrata sulla formazione dei responsabili, con particolare attenzione alla leadership, alle capacità decisionali, alla gestione dei collaboratori e all’innovazione. La terza, che rappresenta la fase conclusiva del progetto, ha portato all’introduzione di un sistema scientifico di misurazione e valutazione delle performance, fondato su indicatori oggettivi e criteri trasparenti.

A ripercorrere la nascita dell’iniziativa è stato Marco Zuffi, che ha ricordato come la collaborazione con il professor Odoardi sia iniziata alcuni anni fa, con l’intento di rafforzare le competenze delle figure manageriali, sia nella gestione dei processi aziendali sia nel rapporto con le persone. «Quest’anno arriviamo al culmine del progetto con l’introduzione di un sistema di misurazione e valutazione delle performance che mette a disposizione delle squadre operative e commerciali obiettivi chiari ed elementi concreti su cui confrontarsi, per individuare azioni di miglioramento – ha sottolineato Marco Zuffi, direttore amministrativo finanziario di Consar –. Il nuovo sistema di valutazione rappresenta una svolta operativa, perché allinea la crescita individuale agli obiettivi aziendali. Le persone formate e motivate fanno la differenza sul mercato. In un’epoca sempre più caratterizzata dall’intelligenza artificiale, Consar ha scelto di investire fortemente anche sulle proprie risorse umane. La tecnologia è importante, ma lo sono altrettanto la formazione e la valorizzazione delle persone, per creare valore per le imprese consorziate».

L’intervento dell’Università di Firenze ha permesso di applicare metodologie di ricerca all’organizzazione aziendale, passando dall’analisi delle attività e delle competenze alla costruzione di strumenti di valutazione basati su parametri misurabili. Un lavoro che, secondo i promotori, ha consentito di rendere operativo un nuovo assetto organizzativo, rafforzare le competenze dei responsabili e migliorare la chiarezza dei processi decisionali.

«Tra i risultati principali ci sono la definizione di un nuovo assetto organizzativo, una leadership interna formata e allineata ai principi dell’innovazione e l’introduzione di un sistema scientifico di valutazione delle performance, basato su specifici indicatori – ha spiegato Carlo Odoardi –. Abbiamo inoltre lavorato per favorire una maggiore partecipazione delle persone e una più chiara distribuzione delle responsabilità all’interno della comunità professionale».

Per il docente, l’esperienza realizzata in Consar può assumere un significato che va oltre la singola impresa. «La collaborazione con CNA Ravenna ha permesso di collocare il progetto in una prospettiva territoriale più ampia. Ritengo che Consar possa diventare un modello di riferimento e un caso di studio per l’innovazione organizzativa sul territorio. Innovare significa anche dare futuro alle persone e alle imprese».

Proprio la possibilità di trasferire questa esperienza ad altre realtà produttive, in particolare alle piccole e medie imprese, è stata uno degli aspetti evidenziati da Massimo Mazzavillani, direttore generale di CNA Ravenna. Il progetto, secondo Mazzavillani, dimostra come la collaborazione tra mondo imprenditoriale, associazioni di categoria, formazione e università possa offrire strumenti concreti per affrontare una complessità organizzativa in continua crescita.

«Oggi le imprese operano in contesti caratterizzati da cambiamenti continui, nei processi, nelle relazioni e nelle decisioni da assumere. La vera difficoltà non è soltanto scegliere di intraprendere un percorso di innovazione, ma riuscire a portarlo a termine, perché si tratta di processi che richiedono anni – ha osservato Mazzavillani –. Per questo va riconosciuta a Consar la lungimiranza di aver investito in un progetto che ha coinvolto l’intera struttura».

Il direttore generale di CNA Ravenna ha insistito soprattutto sull’importanza delle competenze umane, della capacità di riflettere sulle decisioni e della condivisione delle responsabilità. «L’intelligenza artificiale e la tecnologia saranno di grande aiuto e stanno già cambiando il mondo, ma a fare la differenza continueranno a essere le persone, con le loro competenze e la capacità di affrontare situazioni complesse. È fondamentale sviluppare una responsabilità condivisa, nella quale ciascuno sia consapevole dell’importanza del proprio contributo e del rapporto con gli altri».

Mazzavillani ha inoltre confermato l’intenzione di CNA di promuovere il modello anche presso altre imprese del territorio, soprattutto quelle che, per dimensioni e articolazione organizzativa, si trovano ad affrontare sfide analoghe.