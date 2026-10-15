Due denunciati a Faenza per violazioni in materia di detenzione di armi

Personale del Commissariato di Faenza ha denunciato una persona per la violazione dell’art. 20 bis della legge n. 110/1975 che punisce il reato di omessa custodia di armi: infatti la stessa persona deteneva 6 fucili e 2 pistole ricevute in eredità occultate dietro alcuni vestiti all’interno di un armadio di legno, con ante chiuse a chiave ma con la chiave inserita, quindi con non adeguati criteri di sicurezza nella custodia.

Altra attività di controllo è stata realizzata negli scorsi giorni dal Commissariato di Faenza nell’ambito di una procedura di valutazione di un rinnovo di porto di fucile per uso sportivo: in tale contesto, come di norma, i poliziotti hanno proceduto a svolgere controlli presso il soggetto richiedente volti a verificare la permanenza dei requisiti necessari ad ottenere il titolo ed, in tali frangenti, scoprivano che lo stesso deteneva tre fucili dei quali, tuttavia, non aveva regolarmente denunciato al detenzione presso l’attuale residenza. Anche in tal caso si è quindi proceduto ad una segnalazione all’autorità giudiziaria oltre che al ritiro cautelativo delle armi.