Eleonora Proni (Pd): “La riforma degli istituti tecnici va monitorata. Ascoltare scuole e famiglie”

Verificare gli effetti della riforma degli istituti tecnici sul sistema scolastico emiliano-romagnolo, ascoltare la comunità scolastica e garantire percorsi formativi di qualità, omogenei e capaci di rispondere alle esigenze di studentesse e studenti. È questo l’obiettivo dell’interrogazione presentata dalla consigliera regionale del Partito democratico Eleonora Proni alla Giunta dell’Emilia-Romagna, in merito all’applicazione del nuovo ordinamento previsto dal decreto ministeriale 19 febbraio 2026, n. 29, a partire dall’anno scolastico 2026/2027.

“Una riforma che modifica in modo significativo l’organizzazione degli istituti tecnici richiede attenzione, confronto e un monitoraggio puntuale degli effetti. È fondamentale ascoltare chi la scuola la vive ogni giorno, dalle famiglie agli studenti, fino agli insegnanti e ai dirigenti scolastici, per comprendere le ricadute concrete delle nuove disposizioni e intervenire tempestivamente sulle eventuali criticità”, dichiara Proni.

Tra gli aspetti che destano preoccupazione vi sono la maggiore flessibilità nella progettazione didattica affidata alle singole scuole e la revisione del biennio iniziale, con una caratterizzazione più precoce degli indirizzi. Elementi che, secondo le osservazioni avanzate da rappresentanze del mondo della scuola, potrebbero determinare differenze nell’offerta formativa e rendere più complessi l’orientamento e gli eventuali passaggi tra percorsi diversi.

“L’autonomia scolastica è un valore, ma deve essere accompagnata da garanzie sull’unitarietà dei percorsi, sulla comparabilità della formazione e sulla piena spendibilità nazionale dei titoli conseguiti. Allo stesso tempo, ragazze e ragazzi devono poter maturare scelte consapevoli e avere la possibilità di modificare il proprio indirizzo senza incontrare ostacoli che rischino di rallentare il percorso di studi o favorire la dispersione scolastica”, prosegue la consigliera regionale Pd.

L’interrogazione richiama anche le questioni relative alla tempestiva disponibilità delle indicazioni operative per le scuole e all’applicazione della riforma alle classi prime già iscritte per l’anno scolastico 2026/2027. Temi che pongono interrogativi sulla chiarezza delle informazioni ricevute dalle famiglie al momento dell’iscrizione e sulla continuità dei percorsi formativi, ferma restando la competenza degli organi giudiziari sulle controversie relative alla legittimità degli atti ministeriali.

Con l’atto ispettivo, Proni chiede alla Giunta se intenda attivarsi nei confronti del Governo e del Ministero dell’Istruzione e del Merito per promuovere momenti di confronto con la comunità scolastica. Chiede inoltre di conoscere quanti siano gli istituti tecnici dell’Emilia-Romagna interessati dal nuovo ordinamento, quali variazioni abbia comportato sugli organici del personale docente e ATA e se si intenda sollecitare l’Ufficio scolastico a monitorare gli effetti della riforma sulla consapevolezza delle scelte compiute da studenti e famiglie.